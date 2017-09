Reni recebe alta mas continua com ‘confusão mental’

O ex-prefeito de Foz do Iguaçu Reni Pereira, recebeu alta hospitalar na noite desta sexta-feira (15). Segundo informou o advogado de defesa Vitor Sprada, ele foi internado depois de cair de uma altura de quatro metros e bater a cabeça na própria casa.

A defesa disse que ele ficou “insconsciente decorrente do traumatismo” e que tinha, aparentemente, perdido a memória recente. Após a alta, o advogado informou que Pereira ainda está com confusão mental e deve fazer outros exames neste sábado (16), inclusive com um neurologista.