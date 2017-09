Reni Pereira sofre acidente e oitivas são canceladas

O ex-prefeito Reni Pereira sofreu um acidente em casa nesta sexta-feira (15) em Foz do Iguaçu e por conta disso, as oitivas que estavam marcadas para esta sexta-feira (15) precisaram ser canceladas.

Conforme informações, ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros e foi encaminhado a um hospital particular da cidade. De acordo com o advogado Victor Sprada, ele perdeu memória recente e passará por exames de urgência.

Com o acidente, as audiências foram adiadas para a próxima semana. Nesta fase, 48 testemunhas deverão ser ouvidas, entre elas ex-vereadores e ex-secretários do município.

Confira a nota do advogado de Reni encaminhada a imprensa

O ex-prefeito Reni Pereira sofreu um acidente doméstico e caiu de uma altura de quase 4 metros, vindo a bater fortemente a cabeça.

Está fazendo exames para avaliar sua condição clínica. O trauma acarretou perda da consciência, dores e dificuldade de locomoção. As audiências serão retomadas, normalmente, na semana que vem.

