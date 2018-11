REMESAS A HEZBOLLAH FUERON HASTA 2013, SEGÚN EE.UU

Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investigados dicen que fueron uno o dos envíos; informes hablan de al menos 52

Ricardo Galeano Fariña, investigado por lavado de dinero, aseguró la semana pasada que su empresa, Acqua Importaciones SA, envió una sola vez dinero a la firma estadounidense New Salam Supermarket.

Sostuvo que fue por compra de dos automóviles y que desconocía las supuestas relaciones de la firma de Michigan (Estados Unidos) con el financiamiento de grupos extremistas de Medio Oriente.

Ayer, Walid Amine Sweid, socio de Galeano, dijo que fueron dos remesas por la compra de dos vehículos y que el envío de dinero fue en 2009. El ciudadano árabe asegura que no tiene nada que ver con Acqua pero aun así estaba al corriente de la información.

Mientras ellos hablan de uno o dos envíos, informes de Estados Unidos se refieren a 52 remesas por más de US$ 300.000 solo en un año.

El camino a Hezbollah

De acuerdo con los documentos, la empresa Acqua Importaciones SA, de Ricardo Galeano Fariña, utilizó una cuenta corriente en dólares del Banco Amambay SA (hoy BASA) para realizar transferencias a una cuenta en el Bank of America a nombre de New Salam Supermarket y cuyo beneficiario es la firma Abis Used Cars, empresa que declaraba la misma dirección que New Salam Supermarket. Como firmantes aparecen Fawzie Yatim y Yousef A. Dabaja.

Informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que el dinero era luego reenviado al Hezbollah –partido político libanés considerado como terrorista–, mediante envío de autos usados a África del Oeste y el Líbano.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, New Salam Supermarket recibió un total de 52 transferencias internacionales desde Paraguay entre marzo y diciembre de 2010 por un total de US$ 306.082, unos 1.836 millones de guaraníes al cambio actual.

Además, detectaron otra cuenta bancaria que tenía como firmantes a los mismos representantes de New Salam. En esa cuenta movieron un total de US$ 334.585 entre 2010 y 2011.

Hasta 2013

Aunque Galeano y Sweid aseguraron que fueron uno o dos envíos en 2009, el informe de Estados Unidos sostiene lo contrario: las remesas fueran múltiples y se realizaron hasta 2013.

El primer reporte y pedido de información por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCen) de Estados Unidos llegó en 2013. Así consta en el expediente 68/2014 de la Fiscalía, el expediente en el que se investiga el caso de lavado de dinero que tiene como centro a empresas ligadas a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Según el informe de inteligencia número 17 de 2014 de la Seprelad, Estados Unidos pidió informes debido a las operaciones que tuvieron lugar en 2013.

“También se recepcionó un pedido a través de EGMOND (N.d.R: red de información entre agencias encargadas de investigar lavado de dinero) a consecuencia de una operación financiera en el año 2013”, relata parte del informe que está incluido en los 400 tomos que forman parte del expediente 68 en la Fiscalía.

Con todos esos elementos, el “Expediente 68” sigue congelado hace dos años.

Fiscalía oculta documentos

A través de las fiscalas del caso, Fátima Villasboa y Gilda Villalba, además de la fiscala general Sandra Quiñónez, y la coordinadora de prensa, Élida Favole, intentamos acceder a las salas donde se encuentran los tomos que componen el expediente 68/2014, sobre lavado de dinero y otros.

Los intentos fueron vanos. No permitieron que se fotografíen los documentos. Oficialmente habían informado que se trata de más de 400 tomos repartidos en tres habitaciones.

Tampoco pudimos entrevistar a las fiscalas de este caso que ya lleva 4 años, pasó por 15 fiscales y, pese a los 400 tomos, no tiene procesados.

(Com ABC Color)