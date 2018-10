REINO UNIDO MANTERÁ PRESENÇA MILITAR NA ALEMANHA APÓS BREXIT

Ministro da Defesa justifica decisão de manter bases e pessoal na região do rio Reno após 2020 com programa de incrementar os pontos militares britânicos pelo mundo

Cerca de 185 militares do Exército e 60 civis do Ministério da Defesa do Reino Unido permanecerão na Alemanha depois da retirada das Forças Armadas britânicas do país, em 2020, anunciou Londres neste domingo (30/09).

“Estamos incrementando nossos pontos de presença britânica pelo mundo. Não fecharemos nossas instalações na Alemanha, usando-as, em vez disso, como postos táticos para o Exército”, declarou o ministro da Defesa Gavin Williamson em comunicado.

De acordo com a Revisão de Defesa Estratégica e Segurança de 2010 do Reino Unido, a mobilização permanente de seu pessoal para bases militares na Alemanha deveria se encerrar em 2019, embora algumas atividades de treinamento permanecessem.

O atual comunicado estipula que militares britânicos ficarão baseados em caráter permanente na área de treinamento de Sennelager, no estado da Renânia do Norte-Vestfália. Com 117 quilômetros quadrados, ela é utilizada para exercícios de tiro tanto pelo Reino Unido quanto pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Será também mantido o apoio de infraestrutura e equipagem à Otan, inclusive com a capacidade combinada de cruzamento fluvial na vizinha Minden, a oeste de Hannover. Ela possui veículos M3, plataformas anfíbias com propulsão própria, operados conjuntamente por soldados britânicos e alemães. Os dois países estão discutindo um futuro upgrade bilateral dos veículos.

O Exército britânico vai, ainda, manter sua presença no acampamento Ayrshire, em Mönchengladbach, com capacidade de armazenar 2 mil veículos, e na central de armazenamento de munição operacional de Wulfen.

O Exército Britânico do Reno foi formado em seguida à Segunda Guerra Mundial e desenvolvido pela Otan após 1949. Dezoito anos mais tarde, teve seu contingente reduzido, antes de ser substituído pelas Forças Britânicas na Alemanha, em 1994, com 25 mil soldados. Até 2015 havia 5.200 militares britânicos no país.

(Com DW)