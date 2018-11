REINO UNIDO E UE CHEGAM A RASCUNHO DE ACORDO PARA RELAÇÃO DEPOIS DO BREXIT

Texto ainda precisa ser chancelado pelos líderes dos 27 países membros da UE na cúpula que acontecerá no domingo

Negociadores britânicos e europeus elaboraram um rascunho de um acordo a respeito da futura relação entre Reino Unido e União Europeia (UE) após o Brexit (saída dos britânicos do bloco europeu). O texto de 36 páginas (leia aqui, em inglês) ainda precisa ser chancelado pelos líderes dos 27 países membros da UE na cúpula que acontecerá no fim de semana.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e confirmado pela premiê britânica, Theresa May. “Este é o acordo certo para o Reino Unido”, afirmou May.

Tusk disse que o texto, que delineia questões ligadas ao comércio e à segurança, foi debatido na quarta-feira (21) pela primeira-ministra britânica e pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

O afastamento do Reino Unido do bloco europeu, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado em plebiscito em junho de 2016. Desde então, o governo May trabalha para estabelecer um tratado com os países europeus em defesa dos interesses econômicos e políticos nacionais.

A declaração política sintetiza as aspirações dos dois lados sobre a relação que será construída após o Brexit.

O documento é muito mais curto do que o texto preliminar sobre o afastamento do Reino Unido do bloco europeu, que foi divulgado há alguns dias. Esse último trata de assuntos como: o montante que o Reino Unido deve pagar para o bloco (conhecido como fatura do divórcio), questão dos direitos dos cidadãos britânicos que vivem na UE, assim como dos europeus que vivem no Reino Unido e a questão da fronteira entre as Irlandas.

Tanto o texto preliminar sobre o afastamento como a declaração política ainda devem ser aprovados durante a cúpula da UE no próximo domingo (25). Em seguida, a primeira-ministra vai se concentrar para obter o apoio do Parlamento britânico, onde ela enfrenta resistência de integrantes de seu próprio partido, o Conservador.

Poucos detalhes

A agência France Presse, que disse ter consultado o documento, afirma que ele prevê que o período de transição depois da saída do Reino Unido, prevista para o próximo 29 de março, pode se estender até o final de 2022, ou seja, dois anos a mais que o inicialmente programado.

Em 1º de julho de 2020, ambas as partes deverão decidir se prolongam em um ou dois anos o período de transição, previsto inicialmente até 31 de dezembro de 2020, e durante o qual devem decidir sua futura relação comercial, política e de segurança.

O esboço da declaração também diz que tanto a UE quanto o Reino Unido “deveriam almejar produzir um nível de liberalização do comércio e dos serviços muito além dos compromissos das partes na OMC (Organização Mundial do Comércio)”, segundo a Reuters.

De acordo com a CNN, o documento estabelece que o futuro relacionamento “será baseado em um equilíbrio de direitos e obrigações” para cada parte, o Reino Unido e a UE, sem especificar como isso aconteceria. “Este equilíbrio deve assegurar a autonomia da tomada de decisões da União e ser coerente com os princípios da União, em particular no que diz respeito à integridade do mercado único e da união aduaneira e à indivisibilidade das quatro liberdades”, afirma.

“Deve também garantir a soberania do Reino Unido e a proteção do seu mercado interno, respeitando o resultado do referendo de 2016, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da sua política comercial independente e ao fim da livre circulação de pessoas entre a União e o Reino Unido”, continua.

May também disse que “a soberania britânica de Gibraltar será protegida” na futura relação entre Reino Unido e a UE. A declaração foi feita porque o governo espanhol anunciou que no próximo domingo votará “não” à minuta do acordo sobre o afastamento se não ficar explícito que as negociações sobre Gibraltar ocorram entre Espanha e Reino Unido, fora do âmbito da UE.

Gibraltar é um território 32 mil habitantes ao sul da península ibérica que em 1713 foi cedido pela Espanha à Inglaterra, mas que Madri reclama a devolução.

Texto do Brexit e saída de ministros

Após o anúncio do acordo preliminar do divórcio, quatro ministros pediram demissão, entre eles, o secretário do Brexit, Dominic Raab.

May defendeu o texto no parlamento e advertiu que o voto do Parlamento pode implicar na não concretização do Brexit.

“A escolha é clara: podemos escolher sair sem um acordo, podemos correr o risco de não ter nenhum Brexit ou podemos escolher nos unir e apoiar o melhor acordo que pode ser negociado”, declarou a premiê. “Votar contra o acordo nos levaria de volta à estaca zero”, afirmou a premiê.

