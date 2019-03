REGIME DE ORTEGA REPRIME MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO NA NICARÁGUA

Organizadores denunciaram a detenção de pelo menos 164 manifestantes.; Os detidos foram libertados após oito horas de prisão

O regime liderado pelo ex-guerrilheiro sandinista Daniel Ortega reprimiu uma manifestação de oposição no sábado em Managua, a primeira em seis meses desde que o Governo proibiu todo o tipo de protestos. Os organizadores denunciaram a prisão de pelo menos 164 pessoas, entre elas a feminista Azahalea Solís e o estudante Max Jerez, ambos integrantes da Aliança Cívica que negocia uma saída à crise com os delegados do Governo. Na véspera a polícia informou que não permitiria o protesto, mas os oposicionistas decidiram manter a convocação. No sábado Managua parecia uma cidade sitiada, com patrulhas com centenas de oficiais antidistúrbios bloqueando os acessos da cidade e as áreas em que ocorreria a manifestação.

Após oito horas de prisão, os detidos foram libertados. Juan Sebastián Chamorro, que faz parte da equipe negociadora da Aliança Cívica, disse, após a liberação dos presos, que iriam se reunir no domingo para avaliar sua participação no diálogo com o regime de Ortega. “Isso é inaceitável, não é possível que o povo seja tratado como foi hoje”, disse Chamorro.

Tanto os Estados Unidos como o Parlamento Europeu disseram que irão monitorar o que acontece na Nicarágua. Washington já impôs sanções a funcionários ligados a Ortega, incluindo Rosario Murillo, sua esposa e vice-presidenta. A Eurocâmara aprovou na quinta-feira por ampla maioria de 322 votos a favor, 25 contra e 39 abstenções, uma dura resolução em que exigem a aplicação de sanções contra representantes de alto escalão da hierarquia sandinista, incluindo a suspensão de vistos para viajar à UE e o congelamento de suas contas em território do clube europeu.

(Com El País)