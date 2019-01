REGIÃO NORTE CONTARÁ COM MAIS TRÊS NOVOS CMEIS

Investimentos passam de R$ 7 milhões; CMEI do Cidade Nova será inaugurado nos próximos dias

O Governo Municipal de Foz do Iguaçu, vai inaugurar ao longo de 2019, três novos Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs), na região norte da cidade. Com um investimento superior à R$ 7 milhões, as novas unidades educacionais, atenderão crianças dos bairros Cidade Nova e KLP.

Nesta segunda-feira (21), o prefeito em exercício, esteve vistoriando os locais. No CMEI do Cidade Nova, que será inaugurado no mês de fevereiro, Bobato também conversou com as servidoras que trabalharão no local.

O prefeito destacou a qualidade da nova estrutura: “Estamos desenvolvendo um conceito novo de CMEIs em nossa cidade, toda a estrutura das novas unidades, foi planejada visando o conforto e a segurança das nossas crianças e também para atender as necessidades dos nossos valorosos professores e professoras, que servem com muita maestria e amor à população de Foz do Iguaçu”, disse. “Na primeira quinzena de fevereiro, iremos inaugurar este importante CMEI que era um antigo pedido dos moradores do Cidade Nova e até o segundo semestre de 2019, inauguraremos mais um neste bairro”, completou.

O bairro Cidade Nova, será contemplado com dois CMEIs, sendo um no antigo Jd. Almada, e o outro quase pronto, será inaugurado em fevereiro na “Vila Solidária”.

Já no bairro KLP, a unidade educacional infantil, será construída no local conhecido como Jd. Paraná.

(Com AMN)