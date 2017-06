Região Metropolitana de Curitiba lidera geração de empregos no País

A Região Metropolitana de Curitiba lidera o ranking no país na geração de empregos nos primeiros cinco meses de 2017. Segundo dados divulgados esta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a região gerou quase mil empregos com carteira assinada de janeiro a maio.

A pesquisa do Ministério do Trabalho mostra ainda que a RMC foi a única com saldo positivo entre todas as regiões metropolitanas no País. No mesmo período do ano passado, o saldo a RMC havia sido negativo em 11.168 postos e em 2015 em 2.443 postos.

“É a primeira vez, desde 2011, que a região de Curitiba lidera o ranking do País com saldo positivo de vagas”, diz Suelen Glinski dos Santos, economista do Observatório do Trabalho da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

