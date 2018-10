REGIÃO CENTRAL DA CIDADE RECEBE NOVAS LIXEIRAS SELETIVAS

Município investiu mais de R$ 160 mil para a aquisição de novos kits para o descarte de materiais recicláveis e rejeitos

O Governo Municipal de Foz do Iguaçu através da Secretaria do Meio Ambiente (SMMA) investiu cerca de R$ 164 mil na aquisição de novos contentores, kits de lixeiras e suportes. Os kits de lixeiras duplas – 200 no total – estão sendo instalados na região central da cidade e já podem ser vistos em algumas avenidas, como JK, Brasil e Paraná.

Já os 180 contentores de 240 litros e outros 25 kits de lixeiras, são para serem utilizados nos eventos promovidos pelo Governo Municipal de Foz do Iguaçu.

A aquisição das lixeiras e contentores integram o Programa de Gestão Integrada de Gerenciamento de Resíduos que a Secretaria vem desenvolvendo em busca da conscientização e do descarte correto de materiais recicláveis e rejeitos. Além de contribuir para o meio ambiente, a reciclagem se transforma em renda para catadores que revendem os materiais e evita o acúmulo de resíduos de difícil decomposição no aterro sanitário.

“Já estamos trabalhando de várias formas a conscientização do descarte correto de materiais. Nesta etapa, as antigas lixeiras azuis na região central da cidade estão sendo substituídas por esses novos kits. as lixeiras azuis serão aproveitadas (quando em bom estado) em outras regiões mais também identificadas dessa forma e fixadas em duplas,”, afirmou a diretora de serviços urbanos da SMMA, Lusiani Zanuzo, que atua em parceria com as outras diretorias da secretaria.

As lixeiras que estão na cor cinza são para rejeitos, como lenços, restos de alimentos, cascas de legumes, frutas, cascas de ovo e produtos que não possam ser reciclados. Já na lixeira de cor verde poderão ser depositados materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, metal e vidro. As lixeiras estão com sacos e são recolhidas periodicamente pela concessionária responsável

Orientação

Algumas das lixeiras recém instaladas na região central já foram alvo de vandalismo, com pichações e colagem de propagandas. O Governo Municipal já está identificando os autores dos atos e exigindo a imediata reparação dos bens públicos sob pena de multa, que pode variar de R$ 76,80 a R$ 7.680,00.

A Secretaria do Meio ambiente faz um apelo para que a população ajude a conservar estes equipamentos, pois são bens públicos e foram adquiridos com recursos dos impostos de todos os iguaçuenses

(Com AMN)