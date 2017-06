REFORMA NA PRAÇA DA BÍBLIA COMEÇA NA PRÓXIMA SEMANA

A praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, irá passar por uma reforma a partir da próxima semana. A obra será feita em etapas para não afetar os comerciantes. O projeto prevê melhorias no estacionamento, nova calçada e revestimento externo no ponto de táxi. Serão mantidas as vagas de estacionamento junto à academia, que terá os equipamentos danificados substituídos.

O secretário de planejamento urbano, Elsidio Cavalcante adianta que a obra também inclui um playground para atender os pequenos frequentadores do espaço. “O local terá um parquinho para as crianças e uma estrutura de pergolado para estética da praça”, contou Elsidio.

Segundo Gilmar Piolla, secretario de turismo, a administração municipal tratou com cuidado a obra para não prejudicar os comerciantes. “Os comerciantes foram ouvidos antes de começar as obras, para que ela seja executada da melhor forma possível. Tem algumas pessoas que tiram o sustento nesse local há 20 anos. Essa alternativa de fazer por etapas foi para causar menos impacto aos comerciantes e para a população”, disse Piolla.

A comerciante, Claudia Goulart Ribeiro, elogiou a posição da prefeitura em divulgar a forma que a reforma será feita. “Nós tivemos o direito de escolha, se fosse feito de uma vez a obra seria mais rápida, mas por etapas, nos teremos a oportunidade de adequar nossos espaços e não precisamos diminuir o números de cadeiras para os clientes durante a obra.”, disse Cláudia. Ao todo, 23 ambulantes se instalam a noite para vender produtos, principalmente de alimentação.

Recurso

A reforma da praça da Bíblia faz parte do recurso aprovado pelo Paranacidade para a melhoria das praças da Paz, Mitre e Bíblia. Os projetos foram elaborados pelo Fundo Iguaçu, os recursos foram garantidos pelo estado e a prefeitura é responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento previsto nas 3 reformas é de R$ 4,7 milhões.

De acordo com o secretário de planejamento urbano, cada praça terá o seu diferencial. A da Paz, por exemplo, ganhará um anfiteatro ao ar livre, um grande espelho d’agua e pista de skate. As mudanças vão abranger todo o trecho entre a Avenida Jorge Schimmelpfeng e a Rua Quintino Bocaiúva, incluindo um calçadão no trecho da Rua Barão do Rio Branco. Já a Praça do Mitre deve ganhar um chafariz espanhol, pergolados, nova iluminação e espaços para pontos de encontro da população.

Com PMFI