REFORMA DO PA DO MORUMBI ESTÁ 70% CONCLUÍDA

A obra de revitalização do Pronto Atendimento do bairro Morumbi está 70% concluída. A empreiteira responsável finalizou hoje a parte elétrica, que contemplou a mudança de quadros e nova viação. De acordo com o proprietário da empreiteira responsável pela obra, Jandir Martins, a reforma está dentro do cronograma, com previsão para entrega na primeira dezena de junho.

O contrato de reforma é R$ 438 mil e inclui melhorias na cobertura, revitalização de adaptação do quadro elétrico, um novo esgoto, ampliação da ala de raio X, abertura de portas e ampliação dos corredores, para passagem de macas e parte hidráulica. “Estamos na etapa de acabamento, iniciando a pintura interna, instalação dos pisos. A última etapa será a pintura externa. A cor ainda será escolhida”, disse.

Essa é a primeira reforma feita no PA Morumbi, que atende a região há aproximadamente vinte anos. Desde que o local passou de unidade para Pronto Atendimento, recebeu pequenas ampliações no decorrer do período. “Foram aproximadamente 20 anos sem nenhuma melhoria, agora a estrutura estará moderna e adaptada para atender a região”, completou Jandir.

A estrutura está sendo preparada para continuar atendendo as mais de quatro mil pessoas por mês no local. Durante a reestruturação do PA os casos de urgência e emergência estão sendo atendidos na UBS Maracanã. Também há suporte da UPA e Hospital Municipal, absorvendo o fluxo da melhor maneira possível, sem prejuízo à população.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu