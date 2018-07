REFORMA DA PREVIDÊNCIA: IDOSOS SÃO 9 % DA POPULAÇÃO E SERÃO 25% EM 2060

Mais um estudo reforça a urgência de atualizar as regras da aposentadoria. A Projeção de População feita pelo IBGE estima que, em 2060, um em cada quatro (25,5%) brasileiros terá mais de 65 anos. Hoje, menos de um em cada dez (9,2%) atingiu essa idade. A população ainda é nova, mas o sistema previdenciário já apresenta um tremendo desequilíbrio. Ano passado, a Previdência Social registrou déficit de R$ 268,8 bilhões.

Atualmente, não há sequer uma regra para a idade mínima. O brasileiro que se aposenta por tempo de contribuição consegue o benefício aos 55 anos, no caso dos homens, e aos 52 anos, na média entre as mulheres. Muito novos, portanto.

O IBGE estima que a população total crescerá até 2047, quando seremos 233,2 milhões. A partir daí, ela passará a cair ligeiramente e chegará a 228,3 milhões em 2060. Mas a razão de dependência continuará crescendo.

O país terá cada vez mais gente dependente de quem está produzindo. Hoje, para cada 100 pessoas em idade de produzir, existem 44 dependentes, que são os indivíduos com menos de 15 anos de idade ou mais de 65 anos. Em 2060, a razão estará em 67,2.

As pessoas estão vivendo mais, e isso é uma ótima notícia. É preciso, contudo, atualizar as regras para que o sistema de previdência não entre em colapso e tome conta de todos os gastos do setor público.

(Com O Globo)