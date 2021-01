REELEITO E REINFECTADO

Por Caio Gottlieb

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, recém-empossado para seu segundo mandato, informou neste sábado (16) que testou positivo para o novo coronavírus.

Diante do alto índice de transmissão que vem marcando nas últimas semanas a proliferação da Covid-19, a notícia não chamaria tanta atenção se ele já não tivesse contraído a doença em julho do ano passado.

Como houve um intervalo superior a três meses em relação ao primeiro diagnóstico e os sintomas são similares, é possível que seja um caso de reinfecção, situação muito temida pelos cientistas por trazer novas e preocupantes incógnitas sobre a evolução da pandemia.

Para confirmá-la é necessário fazer o sequenciamento genético do vírus e daí descobrir se a contaminação foi pela mesma cepa do patógeno.

Com dores de cabeça, na garganta e no corpo, Chico está recolhido em casa, onde seguirá trabalhando e cumprindo as normas do isolamento domiciliar.

