Rede pública estadual oferece cursos técnicos na área de saúde

As inscrições para os Cursos de Educação Profissional da rede estadual de ensino do Paraná estão abertas até o dia 8 de novembro. Interessados devem procurar diretamente um colégio estadual em que o curso de interesse é ofertado. A inscrição para os Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e para Colégios Agrícolas e Florestal pode ser feita pela internet, na página da instituição de ensino. São mais de 50 opções de cursos.

No Colégio Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal, em Umuarama (Região Noroeste), 258 pessoas estão matriculadas em cursos técnicos. Um dos destaques é o Curso Técnico em Cuidados de Idosos, disponível na modalidade subsequente, para quem já concluiu o ensino médio ou equivalente. Os alunos frequentam o colégio no período noturno, e participam de estágio supervisionado em clínicas médicas e asilos de idosos na região, no período diurno. O curso tem duração de um ano e meio.

“O perfil dos alunos é variado, temos homens e mulheres de todas as idades, mas em comum é o interesse em ingressar no mercado de trabalho. Há muito potencial na área de cuidados de idosos”, diz Leila de Souza Mateus Alves, técnica administrativa do colégio.

Outra opção na mesma unidade é o Curso Técnico em Enfermagem, nas modalidades subsequente ou integrado à Educação de Jovens e Adultos, pelo Proeja. Nesta última, estão matriculados alunos que concluíram o ensino fundamental ou equivalente, são maiores de 18 anos, desejam continuar seus estudos, e ao mesmo tempo conquistar uma certificação técnica. O curso subsequente tem duração de dois anos, e o Proeja dura três anos, por incluir disciplinas específicas e também da Base Nacional Comum, como Língua Portuguesa e Matemática.

As aulas são à noite, com estágio supervisionado durante o dia. “O Proeja exige alunos dedicados, e é isso que temos aqui, pessoas que já chegam decididas para se inscrever no curso”, diz Leila.

Preparar os estudantes para o mundo do trabalho é um dos principais objetivos dos cursos profissionalizantes da rede estadual. “A oferta de Educação Profissional é definida por meio de análise do potencial de emprego da região, da infraestrutura das unidades de ensino, e consulta à comunidade escolar”, explica Candida de Carvalho Junqueira, chefe do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria de Estado da Educação.

INSCRIÇÕES – Os cursos são oferecidos em 350 instituições de ensino de 184 municípios paranaenses. O local em que cada curso está disponível pode ser verificado no link www.educacao.pr.gov.br/cursostecnicos

Os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição preenchida, RG e CPF (cópia e original), histórico escolar (original e cópia) ou declaração de conclusão de curso e declaração emitida pela instituição para o caso de aluno bolsista da rede privada, além de comprovante de renda familiar.

Conheça a matriz curricular com as disciplinas específicas dos cursos mencionados acima

Curso Técnico em Cuidado de Idosos – subsequente

1º semestre: Anatomia e Fisiologia Humana no Processo de Envelhecimento; Fundamentos do Trabalho; História do Envelhecimento; Linguagem e Prática Discursiva; Patologias Comuns no Idoso; Políticas Públicas; Processo Saúde e Doença; e Psicologia.

2º semestre: Atividades Ocupacionais e Laborativas; Fundamentos do Trabalho; Higiene, Saúde e Profilaxia; Nutrição; Patologias Comuns no Idoso; Políticas Públicas; Processo Saúde e Doença; e Psicologia.

3º semestre: Ambiente e Segurança; Atividades Físicas e Lazer; Direitos Humanos e Cidadania; Higiene, Saúde e Profilaxia; Nutrição; Processo Saúde e Doença; e Projetos Sociais.

Além de Estágio Profissional Supervisionado em todos os semestres.

Curso Técnico em Enfermagem – subsequente.

1º semestre: Anatomia e Fisiologia Aplicada à Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem; Introdução à Assistência em Enfermagem;

Processo de Comunicação e Informação em Enfermagem; e Processo Saúde Doença.

2º semestre: Assistência de Enfermagem Clínica; Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva; Assistência de Enfermagem em Saúde Mental; e Biossegurança e Processamento e Artigos.

3º semestre: Assistência de Enfermagem à Criança e ao Adolescente; Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher; Assistência de Enfermagem Cirúrgica; e Fundamentos do Trabalho.

4º semestre: Assistência de Enfermagem a Pacientes Críticos; Assistência em Enfermagem em Urgências e Emergências; Enfermagem na Vigilância em Saúde; e Processo de Trabalho em Saúde.

Além de Estágio Profissional Supervisionado em todos os semestres.

Com AEN