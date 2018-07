REDE CONFIRMA CANDIDATURA DE JORGE BERNARDI AO GOVERNO DO PARANÁ

Convenção partidária foi realizada neste domingo (29), em Curitiba

Rede Sustentabilidade oficializou neste domingo (29), em convenção realizada no Hotel Caravalli em Curitiba, a candidatura de Jorge Bernardi, de 62 anos, ao Governo do Paraná. Juliano Murbach (PPL) será o vice.

O partido também definiu os nomes de Flavio Arns (Rede) e de Luiz Adão (PSDC) como os candidatos a uma cadeira no Senado. Rede, PSDC e PPL formam uma coligação para as eleições deste ano.

Jorge Bernardi afirmou que os partidos formam uma chapa do bem e da verdade para mudar o Paraná. O plano de governo, segundo ele, tem como base 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do estado.

“O primeiro eixo diz respeito a fazer uma auditoria completa nas contas do estado do Paraná. Nós queremos saber por que estamos nesta situação que nos encontramos, por que temos tantas obras paradas e, posteriormente, queremos fazer um plano estratégico de 10, 20, 50 anos”, afirmou Bernardi.

Jorge Bernardi nasceu em Santa Catarina, é professor universitário e doutor em Gestão Pública. O candidato foi vereador (por seis mandatos) e presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Ele também foi secretário Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba.

Outras Convenções:

PR decide apoiar candidatura de Ratinho Junior ao Governo do Paraná

O Partido da República (PR) decidiu apoiar a candidatura de Ratinho Junior (PSD) ao Governo do Paraná, em convenção partidária realizada em Cascavel, no oeste do estado, neste sábado (28).

O PR sugeriu os nomes de Akemi Nishimori (PR) e Marcel Micheletto (PR) para serem candidatos a vice-governador na chapa formada com Ratinho Junior. A legenda não terá candidatos próprios para o Senado.

PMN decide apoiar Cida Borghetti ao Governo do Paraná

O Partido da Mobilização Nacional (PMN) decidiu apoiar Cida Borghetti (Progressistas) ao Governo do Paraná, em convenção realizada neste sábado (28), em Curitiba.

O partido não definiu um nome para a disputa ao Senado na convenção.

Cida Borghetti, atual governadora, deve ter a candidatura definida em 5 de agosto, data marcada para a convenção do Progressistas.

(Com G1)