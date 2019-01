RECEITA FEDERAL RETÉM MERCADORIAS EM UM HOTEL EM FOZ DO IGUAÇU

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu realizou, nesta segunda-feira (07), uma operação em um hotel próximo a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu que resultou na retenção de grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai

A partir de informações obtidas pelo setor de inteligência da Receita Federal, os servidores da RFB se dirigiram a um hotel da cidade onde flagraram vários hospedes do local descarregando mercadorias de veículos com o intuito de guardá-las dentro das dependências do hotel.

Todas as mercadorias foram retidas, por apresentarem características de destinação comercial e não terem comprovação de importação regular, e encaminhadas à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Estima-se que o valor total das mercadorias ultrapasse R$ 40 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança – FNS e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.

(Com Receita Federal)