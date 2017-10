Receita Federal lança nova fase da Operação Muralha

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (03) mais uma etapa da Operação Muralha na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu.

A operação contará com a participação, além da Receita Federal, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná no combate ao contrabando, descaminho e outros crimes de fronteira, tais como tráfico de drogas, armas, munições e medicamentos.

A operação contará ainda com o apoio de scanners, além de equipes com cães farejadores.

Com Portal da Cidade