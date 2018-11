RECEITA FEDERAL ENCONTRA MEDICAMENTOS CONTRABANDEADOS OCULTOS EM EMBALAGENS DE CAIXA DE SOM

Nesta quarta-feira (28), um ônibus retido pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em Foz do Iguaçu foi deslacrado revelando uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados ocultos em embalagens de caixas de som.

A abordagem ao ônibus de turismo ocorreu no dia 20 de outubro, às 16h00, no Posto da Polícia Rodoviária Federal durante o combate à prática de formação de comboios na região. O veículo com placas de Vera Cruz/RS seguia para Porto Alegre/RS e carregada grande quantidade de mercadorias que evidenciavam destinação comercial. Foi, então, lacrado e encaminhado para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR para posterior verificação.

Na manhã de hoje (28), o ônibus foi deslacrado para a contagem e valoração das mercadorias, que foram separadas por passageiros. Durante a

deslacração, o proprietário da bagagem em questão não compareceu. Após a vistoria das mercadorias, constatou-se uma grande quantidade de medicamentos ocultos em embalagens de caixas de som, cerca de 38 tipos, em sua maioria anabolizantes e suplementos, além de eletrônicos, roupas e acessórios para celulares. Será encaminhada uma Representação Fiscal para fins penais ao Ministério Público em nome do passageiro proprietário das mercadorias onde estavam ocultos os medicamentos.

As mercadorias apreendidas totalizaram aproximadamente R$ 30 mil, deste valor, os medicamentos representam cerca de 80%.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

(Com Receita Federal)