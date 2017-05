Recapeamento asfáltico na Avenida João Paulo II é objeto de cobrança

A situação da Avenida João Paulo II em Foz do Iguaçu foi tema de requerimento (209/2017), uma vez que, segundo a solicitação do Vereador, as obras foram iniciadas e não foram concluídas. E, parte do trecho da avenida ainda se encontra com calçamento poliédrico. O requerimento pede que o Executivo envie informações à Câmara a respeito do andamento da referida construção. “As obras não foram concluídas e precisamos saber. Conversando com a população, os moradores do bairro falaram que a situação piora quando há chuva.

A população paga os impostos, então temos de cobrar porque a verba já veio e se esse recurso já veio e nós temos de estar atentos”, destacou o Vereador Jeferson Brayner (PRB). “Segundo informações, já teria vindo recursos para as obras de recapeamento da Avenida João Paulo II. Tantas outras avenidas hoje estão paradas e prejudicando a população dos bairros”, questionou o Vereador Tenente-Coronel Jahnke. “Essa avenida é polêmica, desde 1998 já se ansiava pelo término dessa Avenida, é de vital importância para o escoamento do trânsito da Avenida Costa e Silva para Avenida das Cataratas”, afirmou o Vereador Dr. Brito (PEN) “Em função disso que entramos com o projeto de lei 21/2017 que proíbe inauguração de obra inacabadas. É o nosso basta a situações como essa”, acrescentou o Vereador Celino Fertrin (PDT).

Com CMFI