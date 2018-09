RATINHO JUNIOR QUER DEIXAR DE SER CHAMADO PELO APELIDO HERDADO DO PAI

Candidato do PSD deve ser tratado como Carlos Massa Junior, em eventos oficiais

Ratinho Junior (PSD), que disputa a eleição ao governo do Paraná, deve abandonar, aos poucos, o nome com o qual se tornou conhecido na política. No lugar, o candidato quer passar a usar mais o seu nome de batismo, Carlos Massa Junior. Nas urnas, o eleitor vai encontrar uma versão mista dos dois nomes: “Carlos Massa Ratinho Junior”, que é como a candidatura foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Em sabatina realizada pela Gazeta do Povo, Ratinho Junior já havia falado sobre o nome pelo qual quer ser tratado. Na ocasião, ele explicou que prefere usar Carlos Massa para eventos oficiais. Apesar disso, por um período, ele deve continuar sendo chamado de Ratinho Junior em agendas populares.

“Essa questão do Carlos Massa é mais para eventos mais formais. Num evento mais formal, usa Carlos Massa Ratinho Junior. Mas se eu for no interior, ninguém vai saber quem está chegando [para o evento]. Então, no dia a dia, é Ratinho Junior”, disse.

Durante o governo Beto Richa (PSDB), Ratinho Junior ocupou o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano. Na ocasião, em alguns eventos oficiais, o político já havia adotado o Carlos Massa Ratinho Junior.

Origem

Na sabatina, Ratinho contou ainda que herdou o apelido do pai – o apresentador de tevê Ratinho, dono da Rede Massa. O candidato diz que, quando começou a trabalhar em rádios, aos 15 anos de idade, já havia adotado o nome Ratinho Junior e, quando entrou na política, capitalizou sobre a marca.

“O [nome] Ratinho Junior foi uma coisa que, desde criança, eu convivia muito com meu pai em rádio. Então, eu era o Ratinho mais novo, o Ratinho menor… Na primeira eleição como deputado estadual, claro que eu me elegi atrás do apoio, da imagem do Ratinho, das pessoas que gostavam do apresentador Ratinho, atrelando à minha imagem. Aí ficou Ratinho Junior”, revelou.

(Com Gazeta do Povo)