RATINHO JÚNIOR CONFIRMA REESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o vice-governador Darci Piana prestigiaram a transmissão do cargo de secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, nesta quinta-feira (03), na sede do Instituto Emater, em Curitiba

O economista Norberto Anacleto Ortigara tomou posse, em substituição ao empresário George Hiraiwa, que comandou a pasta nos últimos nove meses.

O governador e o secretário confirmaram a reestruturação administrativa da pasta, abrangendo as empresas vinculadas, para atender ao compromisso da atual gestão de reduzir a máquina pública e torná-la mais eficiente.

“O objetivo é imprimir agilidade, eficiência e menos burocracia ao sistema de Agricultura”, afirmou o governador. Ele explicou que a ideia é modernizar as empresas sob uma única gestão, conforme modelo que está sendo estudado pela Fundação Dom Cabral.

Ratinho Junior lembrou da redução das secretarias de Estado de 28 para 15. O governador destacou que enxugamento também vai abranger empresas públicas, de economia mista, autarquias e fundações.

Na área da agricultura deve haver a fusão das empresas vinculadas de assistência técnica e pesquisa agrícola como Instituto Emater, Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, além da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar).

A fusão das vinculadas em uma única empresa não visa a diminuição de servidores. “Não podemos abrir mão desse capital humano que ajudou a construir a agricultura paranaense até agora. Temos planos para atrair investimentos ao setor e para isso precisamos de projetos executivos para atrair os recursos que precisamos”, afirmou o governador.

Ratinho Junior destacou que Norberto Ortigara é servidor de carreira do Governo do Paraná e profundo conhecedor da agricultura paranaense. “Tem perfil inovador e de trabalho para modernizar as autarquias. O objetivo é fazer o Paraná o protagonista na produção de alimentos no País”, enfatizou.

Mudanças

Segundo o secretário Norberto Ortigara, o estudo para fusão das empresas vinculadas vai fortalecer as áreas de assistência técnica e pesquisa e também o trabalho da Codapar. “Uma empresa que tem rigidez competitiva e que precisa ser modernizada para atuar com mais eficiência na adequação de estradas rurais”, disse.

“Nesse processo vamos chegar a uma proposta de consenso, ouvindo a sociedade, os servidores. Os tempos atuais impõem mudanças para um estado eficiente e nesse contexto que estamos estudando essa reforma”, antecipou Ortigara.

Aftosa

Ortigara falou também do avanço na questão sanitária que o Paraná pretende neste ano de 2019. Ele lembrou o compromisso assumido com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a antecipação do processo junto ao Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa (Pnefa) para obter a declaração de estado livre de febre aftosa sem vacinação.

O secretário afirmou que isso é consequência dos investimentos iniciados em 2011 quando foi criada a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e que culminou com um longo tempo sem a manifestação clínica da enfermidade. Já foram feitas duas auditorias, que apontaram pequenas conformidades, quase todas trabalhadas e a ideia é fazer a última vacinação em animais jovens em maio de 2019.

“Mas haverá diálogo com setores que acham arriscado antecipar o processo porque nesse entendimento todos sairão ganhando e o Paraná estará forte em todos os mercados mundiais”, enfatizou.

Servidor

Norberto Anacleto Ortigara é técnico agrícola e economista, com especialização em Economia Rural e Segurança Alimentar. Foi servidor público da Secretaria da Agricultura e Abastecimento por 40 anos, onde construiu carreira, tendo ocupado as funções de pesquisador gerente, coordenador, analista, diretor do Deral por duas vezes, diretor-geral por duas vezes e secretário de Estado por 7 anos e 3 meses – o mais longevo da História.

Também foi secretário municipal de Abastecimento de Curitiba por cinco anos e por mais de 25 anos especializou-se em relações do Trabalho. É profundo conhecedor das Finanças Públicas do Estado.

A cerimônia de posse teve a presença de aproximadamente 500 pessoas. Participaram o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário do Meio Ambiente, Márcio Nunes; o secretário da Agricultura de Curitiba, Luiz Damaso Gusi; os deputados estaduais Hussein Bakri, Plauto Miró, Nelson Luersen, Élio Rush e Rubens Recalcatti; o procurador-geral de Justiça do Paraná, Ivonei Sfoggia, o procurador de Justiça, Gilberto Giacoia; representantes da Federação da Agricultura do Paraná (Faep), do Movimento de Trabalhadores Sem-Terra; da Embrapa Florestas, da Universidade Federal do Paraná; do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e lideranças de todos os segmentos do setor agropecuário do Estado.

Box

Na posse, secretário anuncia equipe

Na solenidade, Ortigara anunciou a equipe que vai comandar com ele o processo de modernização do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri):

– Diretor-Geral – engenheiro agrônomo Rubens Niederheitmann

– Chefe de Gabinete – engenheira agrônoma Vera da Rocha Zardo

– Assessor Técnico do Gabinete – engenheiro agrônomo Paulo Roberto Meira

– Diretor do Departamento de Economia Rural (Deral) – economista doutorando Salatiel Turra

– Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável – engenheiro agrônomo Richardson de Souza

– Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional – nutricionista Márcia Stolarski

– Diretor do Departamento de Florestas Plantas – engenheiro agrônomo José Tarciso Fialho

– Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – engenheiro agrônomo Natalino Avance de Souza

– Diretor de Pesquisa – engenheiro agrônomo Doutor Rafael Fuentes Llanillo

– Diretor de Extensão Rural – engenheiro agrônomo Doutor Nelson Harger

– Diretor de Agroecologia – engenheira agrônoma Solange Maria da Rosa Coelho

– Diretora de Engenharia Rural – engenheira agrônoma Debora Grimm

– Diretor Administrativo e Financeiro – engenheiro agrônomo Diniz Doliveira

– Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – médico veterinário Otamir Cesar Martins

– Diretor de Defesa Agropecuária – Engenheiro Agrônomo Manoel Luiz de Azevedo

– Diretor Administrativo – Administrador de Empresas Adalberto Luiz Valliati

– Diretor-Presidente das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa) – engenheiro agrônomo Richard Golba

– Diretor Técnico – Eder Bublitz

– Diretor Agrocomercial – Paulo Danova

– Diretor de Administração e Finanças – João Luiz Buso

(Com AEN)