RATINHO JUNIOR AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM FOZ

Serão R$ 750 mil investidos na UBS do Conjunto Habitacional Bubas

Durante evento de liberação de recursos, que ocorreu nesta sexta-feira, 24, na sede da AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do Paraná –, o Governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou a autorização de construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Conjunto Habitacional Bubas, em Foz do Iguaçu. A verba foi solicitada ainda em 2017 pelo deputado estadual Hussein Bakri (PSD), a pedido da então Secretária da Saúde, a Vereadora Inês Weizemann, e do Prefeito Chico Brasileiro.

Serão R$ 750 mil investidos na construção da nova UBS, que vai atender mais de 20 mil pessoas em uma comunidade carente de Foz do Iguaçu. “Esta obra é de grande importância para nossa cidade, principalmente nessa área que tanto necessita de apoio”, destacou o Prefeito Chico Brasileiro, que agradeceu o Governo. “Sabemos que o Governador Ratinho Junior tem um carinho grande por nossa cidade e devemos também enaltecer o trabalho do Líder do Governo, deputado Hussein Bakri, que representa Foz do Iguaçu e nos presenteou com essa emenda”, afirmou Brasileiro.

Para o deputado Hussein Bakri, que foi indicado pelo Prefeito para representar Foz do Iguaçu junto ao Governo do Estado, esta obra é mais uma prova de que ele está empenhado nas causas do município e atendendo aos pedidos que lhe são apresentados. “Quero ressaltar o empenho da Vereadora Inês da Saúde e de todos os vereadores que têm buscado recursos para Foz do Iguaçu, além do Prefeito Chico e das lideranças que trabalham diariamente para que obras como essa saiam do papel”, disse o Líder do Governo. “Parabéns Governador Ratinho Junior, sabemos da capacidade de governar nosso Estado e do empenho que tem feito por Foz do Iguaçu” finalizou o parlamentar do PSD.

(Com ClickFoz)