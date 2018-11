RATINHO JUNIOR ANUNCIA DEPUTADO GUTO SILVA PARA CHEFIA DA CASA CIVIL

O governador eleito do Paraná, Ratinho Junior, anunciou nesta quinta-feira (29) o nome do deputado estadual Guto Silva (PSD) para a Chefia da Casa Civil.

Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Guto Silva é formado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), é doutorando em Gestão de Negócios pela Universidad de Misiones (Posadas, Argentina) e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School de Curitiba. Também é professor de pós Graduação na área de comércio exterior e de graduação na área de administração.

O futuro chefe da Casa Civil tem 41 anos, é consultor especial do SEBRAE para assuntos internacionais e autor de livros sobre logística, comércio exterior e gestão global. Tem uma ampla experiência como negociador internacional. Visitou e desenvolveu planejamentos de exportação e importação em 39 países.

Para Ratinho Junior, a escolha de Guto Silva atende ao projeto que ele pretende implantar em seu governo. “Além de ser um dos políticos de destaque dessa nova geração, o Guto Silva é dinâmico e tem um ótimo relacionamento com as lideranças políticas do Paraná, tem trânsito, é respeitado em todos os segmentos da sociedade e já acumula uma boa experiência na atividade parlamentar”.

O futuro chefe da Casa Civil pretende impor uma nova dinâmica ao gabinete. “Apesar de ser uma casa política, vamos tentar dar um viés diferente. A linha nova é trabalhar por projetos específicos, projetos estruturantes que vão projetar o Paraná por 20, 30 anos.

Repercussão

Edson Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP):

“Eu já tinha essa expectativa. Para mim, seria claro o Guto Silva ser indicado tanto pra presidir a Alep ou chefiar a Casa Civil. Ele é habilidoso e tem excelente trânsito em todos os segmentos da sociedade. Eu endosso o seu nome e parabenizo o governador eleito Ratinho Junior pela escolha”.

Oriovisto Guimarães, senador eleito pelo Paraná:

Acredito que a escolha do deputado Guto Silva para chefia da Casa Civil foi muito positiva. Além de conhecer bem as demandas do estado do Paraná, por sua atuação política, ele tem um perfil inovador e uma visão de mundo que vai além de nossas fronteiras. Acredito que será um dos mais valiosos assessores do governador Ratinho Junior”.

Darci Piana, presidente do Sistema Fercomércio-PR e vice-governador eleito:

O Guto silva é um deputado muito dedicado e muito preparado para assumir a Casa Civil. Além de ser relacionar muito bem com o governador eleito ele está muito bem está afinado com o plano de governo para transformar o Paraná no melhor estado brasileiro.O Paraná ganha muito com Guto Silva na Casa Civil.

(Com O Paraná)