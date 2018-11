RATINHO JR. E LIDERANÇAS EMPRESARIAIS DISCUTEM PARCERIA COM ITAIPU

Reunião com G7 aconteceu na última terça-feira, 30, em Curitiba

O governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior, participou, nesta terça-feiram 30, de uma reunião com as principais lideranças empresariais do Estado (o chamado G7, que reúne as instituições estaduais ligadas ao comércio, indústria, agricultura e transporte) e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm. A reunião ocorreu no escritório da binacional em Curitiba.

O principal tema do encontro foi a possibilidade de ampliar as parcerias entre o poder público e a inciativa privada para tratar de temas estratégicos para o estado, principalmente na área de infraestrutura.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm, destacou o papel da empresa na liderança de diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade da Região Oeste do Paraná. “A binacional, conjuntamente com o Parque Tecnológico Itaipu, vem desenvolvendo um trabalho em parceria com cooperativas, prefeituras e outros atores da região, com excelentes resultados. É um modelo que outras regiões do Paraná também podem adotar”, afirmou.

O presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, atestou o bom relacionamento entre as instituições que atuam no Oeste, favorecendo os processos de planejamento e tomada de decisão nos projetos voltados ao desenvolvimento regional.

O presidente da Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Ágide Meneghette, comentou sobre a importância do alinhamento em relação a temas estratégicos. Ele citou como exemplo a união de esforços para a certificação de área livre de aftosa, um assunto que vem sendo tratado pela Faep junto aos governos desde os anos 1990.

“E este é um momento histórico. Temos aqui um grupo que representa todo o setor produtivo do estado”, completou o presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Luiz Campagnolo.

O governador eleito enfatizou a importância de parcerias estratégicas com a Itaipu e o setor empresarial. Ao final, propôs a realização de encontros regulares com o grupo, para estabelecer uma agenda permanente de trabalho. “O modelo adotado pela Itaipu é um exemplo para o estado”, disse Ratinho Júnior.

Também participaram do encontro o vice-governador eleito e presidente da Fecomércio, Darci Piana, o presidente da Fetranspar, Cel. Sérgio Malucelli, o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, o diretor-superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta, o presidente da Federação das Cooperativas, Nelson Costa, o diretor Jurídico da Itaipu, Cezar Ziliotto, e o diretor Financeiro, Mario Cecato.

