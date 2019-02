RAMÓN QUIERE VENIR PERO MONZÓ TIENE DICIDIDO COMPLETAR SU MANDATO

Se desactiva la versión sobre una salida anticipada del presidente de la Cámara baja, y con ello el regreso del ex gobernador Ramón Puerta a Misiones, que buscaría reactivar su participación electoral en los comicios de este año. No se habló del tema en la gira de Macri por Asia

Posadas. El ex gobernador Ramón Puerta tiene decidido dejar el cargo de embajador de España en el mes de abril, luego de cumplir con el protocolo que impone la visita del Rey Felipe VI a la ciudad de Córdoba, donde se realizará el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

Puerta le dijo a un grupo cercano de colaboradores que piensa en su regreso definitivo a Misiones para abril, tras cumplir con la ceremonia histórica en la capital cordobesa, donde estarán el rey de España, Felipe VI, y el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri.

El ex gobernador de Misiones sigue motivado con retomar su participación activa en la reconstrucción del Peronismo Federal -de hecho, lo hace cada vez que regresa al país-, por lo que ya le comunicó de sus intenciones políticas al propio Presidente Macri, de renunciar al cargo de embajador mas allá de los resultados electorales de octubre.

Como su inmediato sucesor aparecía Emilio Monzó, presidente la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo mandato culmina el próximo 10 de diciembre. Pero según anticipan desde el entorno de Monzó, ya tiene decidido completar su mandato de diputado.

Si bien en los últimos días cobró fuerza la versión de que el presidente de la Cámara baja dejaría su banca antes del 10 de diciembre para mudarse a la Embajada de España, el bonaerense cumplirá su palabra inicial a pesar de las diferencias que mantiene con la cúpula de Cambiemos.

Según se supo, el tema no se tocó en la gira por Asia, donde Monzó acompañó a Mauricio Macri. Pero el bonaerense dio a entender a su círculo íntimo que seguirá como diputado y como presidente de la Cámara hasta que finalice la gestión del presidente, tal como había prometido puertas adentro el año pasado.

“Mi etapa termina el 10 de diciembre. Voy a cumplir con mi responsabilidad de gobierno. No me voy a mover un milímetro, pero políticamente termino a fin de año. No voy a buscar una banca, ni ningún cargo. No es de mi esencia”, le dijo Monzó a su círculo íntimo.

El bonaerense cumplirá su palabra a pesar de las serias diferencias que mantiene con un sector de Cambiemos, y tras haber sido desplazado de la toma de decisiones políticas y electorales. De todos modos dejará su legado, pues algunos de sus dirigentes cercanos serán candidatos este año.

Monzó además habría pedido ser sucedido por el actual secretario de Interior, Sebastián García de Luca, en un eventual segundo mandato de Macri. Pero ese lugar ya estaría reservado para Cristian Ritondo, quien encabezará la lista de diputados de Cambiemos por Buenos Aires.

(Com Misiones Cuatro)