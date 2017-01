RAFAEL GRECA, DO PMN, TOMA POSSE COMO PREFEITO DE CURITIBA

Rafael Greca, do PMN, toma posse neste domingo (1º), como prefeito de Curitiba. Ex-prefeito da cidade na década de 1990, ele volta ao cargo para mais quatro anos de mandato. Terá como vice-prefeito o político Eduardo Pimentel (PSDB), de 31 anos, pós-graduado em administração.

A cerimônia de posse está marcada para as 16h, na Câmara de Curitiba. Na mesma ocasião, os 38 vereadores eleitos em outubro também serão empossados. Em seguida, Greca seguirá para uma celebração, no Memorial de Curitiba, no Centro Cívico.

Greca foi eleito no segundo turno, com 461.736 votos, que representam 53,25% dos votos válidos, e venceu o candidadto Ney Leprevost (PSD), que teve 405.315 votos.

Durante a campanha, ele se envolveu em várias polêmicas. Uma delas foi devido a uma declaração sobre um momento em que disse ter ajudado um morador de rua. “Eu coordenei o albergue Casa dos Pobres São João Batista, aqui do lado da Rua Piquiri, para a igreja católica durante 20 anos. E no convívio com as irmãs de caridade, eu nunca cuidei dos pobres. Eu não sou São Francisco de Assis. Até porque a primeira vez que eu tentei carregar um pobre no meu carro eu vomitei por causa do cheiro“, disse o então candidato.

Dias depois, com a repercussão, ele usou as redes sociais para pedir desculpas pela frase e disse que foi mal interpretado. “Peço perdão por não ter sabido me expressar em minha fala na sabatina da PUC ontem, quis dar ênfase ao grande mérito do trabalho de assistência social. Não usei a palavra ‘pobre’ no sentido de classe social. Aqui, meu pedido de perdão com sinceridade, respeito e amor“, escreveu.

Prioridade à saúde

A campanha de Greca enfatizou prioridade à saúde. Essa prioridade gerou outra polêmica, com gestores ligados à cultura, quando o novo prefeito decidiu suspender a 35ª edição da Oficina de Música de Curitiba, causando protestos. Greca disse que o dinheiro que seria usado no evento vai ser redistribuído para a requalificação do atendimento em saúde. Na campanha, ele prometeu zerar a fila de espera do Sistema Único de Saúde.

“Eu quero ser um servidor de quem precisa de saúde, de quem precisa de segurança, de quem precisa de educação. Eu quero recompor a malha viária arrasada e eu quero devolver a Curitiba, ao lado do meu vice-prefeito o jovem Eduardo Pimentel Slavieiro, a qualidade desta que já foi a melhor prefeitura do país“, afirmou Rafael Greca no dia em que foi eleito.

Perfil

Greca nasceu em Curitiba em 1956 e é casado com a jornalista Margarita Sansone. Ele foi eleito pela primeira vez como prefeito da capital paranaense em 1993 e permaneceu até o fim de 1996.

Além da prefeitura, Greca também ocupou cargos no Poder Legislativo, como vereador, deputado estadual e deputado federal. No Executivo, ele foi secretário estadual e ministro do Turismo, no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Ele iniciou a vida pública como engenheiro e servidor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), onde se aposentou.

