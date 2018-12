QUINTA EDIÇÃO DO FOZ COMUNIDADE É NESTE SÁBADO NO PORTO MEIRA

Última edição do ano acontece em frente ao Centro de Convivência do Bubas, a partir das 9 horas

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade promove neste sábado (8) a quinta e última edição de 2018 do Projeto Foz ComUnidade. A ação social, que envolve todas as secretarias e autarquias do município, acontecerá das 9h às 17 horas em frente ao Centro de Convivência Francisco Bubas, na Rua Amor Perfeito, 298, no Jardim das Flores – região do grande Porto Meira.

A exemplo das edições anteriores, o evento levará mais de 50 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, cidadania, esporte, cultura e lazer à população. “O Foz ComUnidade nasceu com o objetivo de levar à Prefeitura até os bairros para ouvir os anseios das comunidades. É importante que a população tenha esse contato direto com as secretarias, com o prefeito e conheça todos os nossos serviços”, explicou a secretária de Direitos Humanos.

O projeto, que iniciou no mês de junho na região de Três Lagoas, passou também pelo Morumbi, Jardim São Paulo e Cidade Nova. “Nosso objetivo esta sendo cumprido, de passar por todas as regiões da cidade. Pretendemos continuar com esse projeto no ano que vem, ampliando os serviços com novas parcerias. Considero que o mais importante está sendo feito: a ligação entre a prefeitura e a população”, adiantou a Secretária.

Serviços

Na ultima edição do Foz ComUnidade, em novembro, novos serviços foram agregados, proporcionando ainda mais comodidade ao cidadão que precisa do atendimento da Prefeitura.

Nesta edição estarão disponíveis: Corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas; vacinação contra a raiva para cães e gatos; agendamento de RG; atualização do Cadastro Único; inscrições para cursos profissionalizantes; atualização de dados cadastrais; pedidos de podas de árvores, limpeza de bueiros e trocas de lâmpadas; orientações sobre o descarte correto de medicamentos e informações sobre o Programa de Coleta Seletiva.

Os moradores que forem até o Foz ComUnidade também poderão aferir a pressão arterial, fazer testes de glicemia, tomar vacinas e receber orientações sobre alimentação saudável e higiene bucal.

A população poderá, ainda, fazer a inscrição para programas habitacionais, dar entrada no pedido de regularização fundiária pelo Fozhabita e receber informações sobre o parcelamento do IPTU e ITBI, além de acesso ao crédito do Banco do Empreendedor. Pais ou responsáveis poderão fazer o cadastro de matrícula para o ano letivo de 2019 nos CMEIS.