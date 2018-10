QUEM SÃO OS PRINCIPAIS CABOS ELEITORAIS DE BOLSONARO E HADDAD NO PARANÁ

Campanha do candidato do PSL aposta na continuidade da onda da direita, vitoriosa no primeiro turno; esquerda tenta reagrupar forças em torno de uma “frente democrática”

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) fez 3.496.448 votos (56,89%) no Paraná no primeiro turno e venceu os concorrentes em 310 das 399 cidades, enquanto Fernando Haddad (PT) conquistou os votos de 1.210.974 eleitores (19,70%) e venceu em 89 cidades, principalmente naquelas historicamente ligadas aos movimentos sociais nas regiões Oeste e Sudoeste do estado. Para o segundo turno, os dois concorrentes ao Palácio do Planalto devem apostar em estratégias diversas: o candidato do PSL aposta na continuidade da onda da direita; e a esquerda tenta reagrupar forças em torno de uma “frente democrática”.

Entre os principais concorrentes ao governo local, apenas Ratinho Junior (PSD), Ogier Buchi (PSL) e Dr. Rosinha (PT) manifestaram apoio publicamente. O governador eleito posou para uma foto ao lado de Bolsonaro após uma reunião no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17), e Buchi é do partido do presidenciável, enquanto Rosinha pertence à mesma sigla de Haddad. João Arruda (MDB) não se manifestou, apesar de a direção estadual do partido endossar o apoio ao PT no segundo turno, e Cida Borghetti (PP) tergiversou ao ser questionada sobre o assunto logo após a derrota nas urnas.

PT e PSL fizeram campanhas tímidas até o momento, muito focadas nas redes sociais e na desconstrução dos adversários, mas a partir deste final de semana a movimentação deve aumentar no Paraná.

O PT recebe o apoio formal de MDB, PCdoB, PSol, PCB, PCO e PROS nesta quinta-feira (18), quando toma forma a Frente Suprapartidária Pela Democracia, com a presença dos senadores Roberto Requião (MDB), Gleisi Hoffmann (PT) e do pedetista Nelton Friedrich, que concorreu ao Senado. No sábado (20), a Frente endossa o apoio ao movimento #EleNão, que acontece no Centro de Curitiba e em mais cidades pelo Paraná. O PT local ainda tenta atrair Fernando Haddad para um evento no estado na semana que vem.

Já o PSL promete reunir na terça-feira (23) todos os 11 parlamentares eleitos pelo partido para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, além de prefeitos e apoiadores de outros partidos. O evento será no restaurante Madalosso e pode contar com a presença de Ratinho. Mas a expectativa do PSL é de reunir apoiadores em diversas cidades pelo interior já a partir deste domingo (21). Para a semana que vem estão programadas carreatas pelos municípios, nos mesmos moldes das manifestações de apoio do primeiro turno.

O time de Haddad

Os principais coordenadores da campanha do petista no Paraná são Angelo Vanhoni, secretário geral do partido e ex-deputado estadual, e Mirian Gonçalves, que se candidatou ao Senado e não foi eleita. As principais atenções do partido estão nas cidades historicamente ligadas à sigla e no contato com os movimentos sociais. Houve até uma espécie de divisão interna para que cada cabo eleitoral se dedique ao próprio setor (educação, luta pela terra ou sindicatos, por exemplo) e reduto (capital ou interior).

O PT também aposta no desgaste do candidato do PSL na esteira do #EleNão, movimento suprapartidário que deve reunir milhares de pessoas neste sábado (20) em diversas cidades do Paraná, e em um evento de campanha com o presidenciável, que pode acontecer na semana que vem. Nesta quinta-feira (18), na sede do MDB, além do apoio de lideranças de seis partidos, Haddad recebe suporte da CUT, CTB, Força Sindical, Conlutas e movimentos sociais do campo.

Angelo Vanhoni e Mirian Gonçalves

Angelo Vanhoni é o principal articulador da campanha de Haddad no Paraná. Ele ajudou a agrupar o apoio dos demais partidos e as bases da sigla pelo interior. Mirian Gonçalves, ex-vice-prefeita de Curitiba, é responsável pela coordenação na capital e região metropolitana, onde Bolsonaro chegou a fazer mais de 60% dos votos. Os deputados estaduais e federais eleitos (Tadeu Veneri, Professor Lemos, Arilson Maroldi Chiorato, Luciana Rafagnin, Zeca Dirceu e Ênio Verri) também ajudam na campanha.

Roberto Requião

O senador Roberto Requião, que não conseguiu se reeleger, passou por uma pequena intervenção cirúrgica na próstata nos últimos dias, mas já começou a fazer campanha para Haddad no Paraná. O emedebista tem um alinhamento natural com o PT e diz que eventual vitória do candidato do PSL pode representar um retrocesso histórico. “O perigo representado por Bolsonaro não se resume ao seu histrionismo, seus preconceitos, sua intolerância, seu analfabetismo político. O verdadeiro perigo, o perigo mortal, é a destruição do Estado, da nacionalidade brasileira, reduzindo o nosso país a mero apêndice dos interesses geopolíticos das potências ocidentais”, afirmou, em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT e uma das pessoas mais próximas ao ex-presidente Lula (PT), Gleisi foi a quarta deputada federal mais votada e tem um eleitorado fiel no Paraná. Além da campanha estadual, ela defende os interesses da sigla em nível nacional. Na quarta-feira (17), disse na tribuna do Senado que Bolsonaro é responsável por “fraudar o processo eleitoral através de esquemas de WhatsApp”. A campanha pediu investigação sobre o assunto à Polícia Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral.

O time de Bolsonaro

O PSL tem quatro cabos eleitorais muito fortes nas redes sociais no Paraná: Fernando Francischini (PSL), Felipe Francischini (PSL), Sargento Fahur (PSD) e Paulo Martins (PSC). O primeiro foi eleito deputado estadual com a maior votação da história do Paraná e os três últimos constam na lista dos sete primeiros colocados entre os deputados federais eleitos em 2018. Todos têm adotado discursos belicistas e antipetistas nas suas páginas nas redes sociais. Somadas, as fanpages de Facebook contam com 5.201.337 curtidas.

O partido é pequeno e não tem muitas estruturas regionais, por isso conta com o apoio de movimentos sociais da nova direita, que ajudaram a organizar os protestos do impeachment de Dilma Rousseff (PT), prefeitos e vereadores pelo interior, além de empresários.

O PSL também pretende reunir os 11 deputados federais e estaduais eleitos no Paraná para um evento no dia 23 de outubro em prol do Bolsonaro. Na quarta-feira (17) ele recebeu o apoio de Ratinho Junior, eleito em primeiro turno com 60% dos votos válidos, que promete participar mais ativamente da campanha pela eleição do capitão da reserva.

Fernando Francischini e Felipe Francischini

Fernando Francischini é o principal cabo eleitoral de Bolsonaro no Paraná desde o ano passado. O futuro deputado estadual também é uma das principais lideranças antipetistas do país. Ele é o articulador dos atos de campanha, das carreatas, e das ideias a serem difundidas nas redes sociais. O filho, Felipe, eleito deputado federal, também ajuda a alimentar a base de apoio do candidato e mantém contato frequente com aliados no interior.

Ratinho Junior

O governador eleito se reuniu com Bolsonaro e Onix Lorenzoni (DEM), cotado para ser ministro, na quarta (17). As pautas do encontro giraram em torno dos projetos de segurança pública (Muralha Digital, Olho Vivo, Cidade da Polícia) apresentados por Ratinho ao longo da campanha, e também de proteção da fronteira. O novo governador também se colocou à disposição para participar de atos públicos em prol do eleição, mas ainda não há nenhum evento definido. Bolsonaro foi um dos primeiros líderes políticos do país a ligar para Ratinho no dia das eleições, ainda durante a apuração.

Sargento Fahur e Paulo Martins

Apesar de não constarem como articuladores junto ao presidenciável, ajudam a propagar as ideias de Bolsonaro nas redes sociais. Fahur defende a tese de que “bandido bom é bandido morto” em todas as suas postagens, inclusive com o chavão “um CPF a menos”. Ele é do mesmo partido de Ratinho e faz campanha pelo armamento e por legislação penal mais rígida. Paulo Martins é comentarista da Rede Massa, filiada do SBT no Paraná, e foi uma das principais lideranças dos protestos que atingiram o petismo desde a reeleição de Dilma. Ele foi eleito deputado federal e também apresenta um programa online (Jornal do Povo) em que ataca governos e programas de esquerda.

Ibope

A última pesquisa do Ibope para a Presidência aponta Jair Bolsonaro com 59% das intenções de votos válidos. Fernando Haddad tem 41%. Entre os votos totais, a diferença entre o capitão do exército e o petista é de 15 pontos: 52% contra 37%. A pesquisa foi realizada pelo Ibope entre 13 e 14 de outubro com 2.506 entrevistados. Foi contratada por Rede Globo e O Estado de S.Paulo sob registro BR-01112/2018 no TSE. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

(Gazeta do Povo)