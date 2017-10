Queda de barreira interdita totalmente a BR-467 em Cascavel

A BR-467, em Cascavel, no oeste do Paraná, está interditada desde a madrugada desta segunda-feira (30) por causa de uma queda de barreira na altura do km 92.

A PRF registrou queda de árvores em seis pontos da BR-369, no trecho do posto de Ubiratã, por volta das 19h. Os pontos com árvores sobre a via também interromperam os dois sentidos nos quilômetros 465, 462, 461, 459, 453 e 445, mas foram liberados cerca de três horas depois.