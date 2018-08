QUEDA DE AVIÃO DA 2ª GUERRA DEIXA 20 MORTOS

Aeronave alemã fabricada em 1939 que transportava turistas se choca contra montanha nos Alpes suíços

Um antigo avião da época da Segunda Guerra Mundial caiu nos Alpes, provocando a morte de todas as pessoas a bordo, informaram as autoridades da Suíça neste domingo (05/08).

O avião, um trimotor Junkers Ju-52, fabricado em 1939, era de propriedade da empresa suíça Ju-Air, que oferece passeios turísticos a bordo dessas antigas aeronaves de fabricação alemã.

No momento do acidente, o avião estava com todos os assentos ocupados e transportava 17 passageiros e três tripulantes. Havia onze homens e nova mulheres a bordo, a maior parte de nacionalidade suíça. Um casal austríaco e seu filho também estavam na aeronave.

O avião bateu no sábado (04/08) contra a face oeste do pico Piz Segnas, nos Alpes, a uma altura de 2.540 metros, no cantão suíço de Grisons (leste do país). Foi só neste domingo que as autoridades suíças informaram que não havia mais chance de encontrar pessoas com vida no local do acidente.

O presidente da JU-Air, Kurt Waldmeier, afirmou que o avião não aparentava ter qualquer problema técnico e que em julho passou por uma inspeção de manutenção.

De acordo com a imprensa suíça, os passageiros retornavam de uma viagem turística a Locarno, no sul do país.

O pouso estava previsto para 17h de sábado (12h de Brasília) no aeroporto militar de Dubendorf, perto de Zurique.

O jornal 20 Minutes citou uma testemunha que estava na montanha no momento do acidente. “O avião deu um giro de 180 graus para o sul e caiu como uma pedra no chão”, disse a testemunha.

Segundo a imprensa suíça, os destroços estão em uma área muito reduzida, o que descarta à primeira vista a hipótese de explosão. Por causa da idade, esse tipo de avião não tem caixa-preta.

Além da aeronave que caiu, a Ju-Air possui outras quatro aeronaves Ju-52. Em seu site, a empresa informa que transportou 14 mil passageiros em 2014.

As aeronaves do modelo Ju-52 foram fabricadas entre 1930 e 1952 pela antiga fabricante Junkers. Mais de 4 mil unidades foram construídas. A aeronave ficou famosa por ser um dos principais aviões de carga e de transporte de tropas da antiga Luftwaffe nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O avião também foi usado pelas tropas do regime do ditador espanhol Francisco Franco. No Brasil, a aeronave foi usada nos anos 1940 pela antiga companhia aérea Varig.

(Com DW)