QUATRO SÃO PRESOS EM CHICAGO POR TORTURAR UM DEFICIENTE AO VIVO NO FACEBOOK

Quatro jovens de 18 anos foram presos em Chicago acusados de sequestrar um adolescente com deficiência mental e transmitir sua tortura ao vivo no Facebook. O vídeo foi retirado da rede social e a vítima, que foi encontrada desorientada na rua, atendida em um hospital. A polícia considera que pode se tratar de um crime de ódio, já que são jovens negros que durante o vídeo fazem insultos à população branca e criticam o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O vídeo da tortura dura quase 30 minutos. A garota que o transmitiu no Facebook Live aparece rindo com seus amigos, dois homens e uma mulher, enquanto sua vítima está amarrada e amordaçada em um canto. Os jovens batem e jogam em cima do rapaz as cinzas dos cigarros que fumam. Depois pegam uma faca e cortam parte de seu cabelo. Também o obrigam a beber a água de uma privada e pedem para que ele insulte Trump, enquanto eles também gritam insultos contra o político e os brancos.

“É nojento”, declarou o superintendente da polícia de Chicago, Eddie Johnson, em uma entrevista coletiva também transmitida pelas redes sociais, através do Twitter. “Nós nos perguntamos o que leva uma pessoa a tratar outra dessa forma”.

A vítima foi descrita como um jovem de 18 anos “com necessidades especiais”, morador dos subúrbios de Chicago. Seus pais denunciaram seu desaparecimento na segunda-feira, e foi encontrado na terça à noite caminhando na rua, desorientado e em estado de choque. Estava tão traumatizado que demorou quase a noite inteira para se acalmar e conseguir falar com a polícia. Depois o vídeo foi encontrado e a polícia identificou que ele era a vítima.

O jovem conhecia pelo menos um de seus agressores de uma escola nos subúrbios, de acordo com declarações policiais feitas à rede de televisão CNN. Apesar da possibilidade do jovem ter subido voluntariamente no furgão com o grupo, a polícia cogita acusá-los por sequestro, já que a vítima passou mais de 24 horas em poder dos jovens.

Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, onde Barack Obama iniciou sua carreira política e onde fará seu discurso de despedida como presidente, vive uma onda de violência que causou 762 assassinatos em 2016, 52% a mais do que no ano anterior.

Com El Pais