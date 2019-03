QUATRO ANOS DEPOIS DA QUADRO NEGRO, SÓ CINCO ESCOLAS TIVERAM OBRAS CONCLUÍDAS

Segundo o governo estadual, foram 15 os colégios afetados pelo esquema de corrupção que levou Beto Richa para a cadeia. Alguns não têm prazo para conclusão das obras

Após idas e vindas ao noticiário, a Operação Quadro Negro , que investiga desvios de recursos na construção e reforma de escolas no Paraná, voltou aos holofotes nesta semana. O motivo não escapou nem ao leitor mais desatento: na última terça-feira (19), os desdobramentos da investigação levaram o ex-governador Beto Richa (PSDB) à prisão pela terceira vez.

Considerado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) como o “maior beneficiário e líder” do esquema criminoso que desviou ao menos R$ 20 milhões das obras nos colégios, Richa teria atuado para obstruir a atuação do MP. O tucano nega as acusações (veja abaixo nota enviada pela defesa do ex-governador).

A prisão veio após anos de investigação – e, supostamente, também de desvios. De acordo com a apuração do MP-PR, o esquema ocorreu entre os anos de 2011 e 2014. Tudo só veio à tona em 2015, quando a Operação Quadro Negro foi deflagrada. Neste hiato, enquanto os desvios ocorriam silenciosamente nos corredores do Palácio Iguaçu, os efeitos eram ruidosos no cotidiano da educação pública. Alunos de pelo menos 15 escolas sentiram, cotidianamente, as consequências dos malfeitos, segundo levantamento feito pelo próprio governo estadual.

Oito anos após o início do esquema, a situação não melhorou para muitas destas crianças e adolescentes. Das 15, apenas cinco intervenções previstas já foram entregues. Duas são de unidades novas – uma no colégio Casemiro Karman, em Campo Largo, na região de Curitiba; e outra na escola Arcângelo Nandi, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do estado.

O valor das duas obras está longe dos R$ 20 milhões desviados: no primeiro caso, a nova escola custou R$ 737 mil. Já no colégio na região Oeste foram investidos R$ 3,5 milhões, segundo dados da Secretaria de Educação (Seed).

As outras três obras que foram concluídas eram reformas: a ampliação do colégio Amâncio Moro, em Curitiba; e a conclusão das quadras de esportes nas escolas Distrito de Joá, em Joaquim Távora; e Doracy Cezarino, em Curitiba. No total, as obras que foram entregues até agora somam investimento de R$ 4,7 milhões.

23 anos de espera

Em outras dez escolas, porém, as intervenções prometidas ainda não foram inauguradas. Delas, cinco têm previsão de entrega ainda em 2019 (veja mais no gráfico). É o caso do colégio estadual Pedro Carli, em Guarapuava, que deve ter casa nova em abril. As obras custaram R$ 3,5 milhões.

A nova estrutura vai atender 800 alunos, que frequentam entre o sexto ano do Ensino Fundamental e o terceiro do Ensino Médio. As necessidades são antigas: desde 1996 a escola funciona no espaço de um colégio municipal, que cede as instalações para os estudantes durante o período da manhã. Como o espaço é pequeno, as turmas precisam ficar concentradas em apenas um turno. Durante a tarde, outros 800 alunos, atendidos pelo município, utilizam a estrutura.

A falta de espaço prejudica atividades esportivas – já que há apenas uma quadra disponível – e não permite a realização de atividades extracurriculares. As salas comportam apenas 25 alunos por vez.

Iolanda Pereira de Cristo, diretora-auxiliar do colégio, afirma que as novas instalações vão trazer mudanças significativas no cotidiano da escola. “O novo prédio está bem legal. Já estamos levando algumas coisas para lá e devemos nos mudar em breve”, comemora.

Improviso que virou rotina

O alívio das condições precárias não deve ser compartilhado pelos estudantes de outras cinco escolas estaduais em um futuro próximo. Três delas não têm nem valor definido para as obras, porque houve a necessidade de realizar novas licitações. Em Campo Largo, por exemplo, as obras do Centro de Educação Profissional, que atenderia a 1,2 mil alunos, estão paradas e se deterioram com o tempo.

A escola estadual Francisco Pires Machado, em Ponta Grossa, também sofre a angústia da espera. Há mais de 14 anos o colégio não tem estrutura própria. Os alunos da escola – quase 400, no total – dividem espaço com estudantes da rede municipal. Como há turmas de manhã, à tarde e à noite, os horários dos professores e das aulas de educação física precisam ser pactuados com o município.

Além disso, já que apenas metade da escola pode ser utilizada pelo colégio estadual, as salas são improvisadas e divididas com o espaço para os professores. Não há refeitório ou estrutura de acessibilidade para alunos com deficiência. Para todos os docentes, existe apenas um banheiro disponível.

A falta de estrutura vai além dos recursos para as aulas e atinge, também, a segurança dos estudantes. Protegida apenas com cercas de arame farpado, a escola é invadida e depredada aos finais de semana.

Segundo a Seed, não há previsão para que a nova estrutura para os alunos do Francisco Pires seja inaugurada.

Ainda sem conclusão

De acordo com o governo estadual, 15 escolas foram impactadas pelos desvios na Quadro Negro. Destas, apenas cinco tiveram obras concluídas. Veja a situação nas escolas de cada cidade:

