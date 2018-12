QUAIS SERVIÇOS DEIXAM DE FUNCIONAR EM CURITIBA NESTA SEMANA

A partir desta segunda-feira (24/12), véspera de Natal, algumas repartições e unidades da Prefeitura de Curitiba estarão fechadas ou terão alteração no horário de funcionamento. O recesso segue até o dia 2 de janeiro.

Na área cultural, diversos espaços devem ficar abertos, com programação e opções de passeios.

Regionais e ruas da Cidadania

Núcleos de Administração Regional e serviços das Ruas da Cidadania não funcionam a partir da segunda-feira (24/12) e voltam no dia 2 de janeiro.

Transporte e URBS

URBS

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) não terá expediente externo a partir de segunda-feira (24/12). Volta a funcionar na quarta-feira (2/1).

Ônibus

O transporte coletivo funcionará com as seguintes tabelas horárias:

– Natal – Segunda-feira (24/12), normal (dias úteis) com monitoramento de demanda. Terça-feira (25/12), com horário de domingo.

– Ano Novo – Segunda-feira (31/12), horário de sábado.

– Terça-feira (1º/1), com horário de domingo.

Mercado Central – Matriz

– Segunda-feira (24/12), aberto das 9h às 18h

– Terça-feira (25/12), fechado

– Domingo (30/12), fechado

– Segunda-feira (31/12), Fechado

– Terça-feira (1º/12), fechado

Shopping Popular/Capão Raso

– Segunda-feira (24/12), aberto das 9h às 18h

– Terça-feira (25/12), fechado

– Domingo (30/12), fechado

– Segunda-feira (31/12), aberto das 9h às 15h

– Terça-feira (1/1), fechado

Arcadas São Francisco

Fechado de segunda-feira (24/12) à terça-feira (1º/1).

Agência Curitiba

Espaço Empreendedor – Unidades fechadas a partir de segunda-feira (24/12). Reabrem na quarta-feira (2/1), das 8h às 17h.

IMAP

Central de Estágios, Central de Seguro e Worktiba Barigui – fechados a partir de segunda-feira (24/12). Voltam a funcionar na quarta-feira (2/1).

Educação

Escolas e creches municipais – Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) encerram as atividades do ano letivo em 21 de dezembro. Também não haverá atendimento nos Núcleos Regionais de Ensino. Voltam ao funcionamento na quarta-feira (2/1). O fim das férias escolares e o retorno às atividades para os estudantes será em 15 de fevereiro.

Comunidade Escola – O Programa Comunidade Escola encerrou suas atividades no último dia 15 de dezembro, retornando em fevereiro de 2019.

Faróis do Saber – Durante o período de férias escolares, os Faróis do Saber instalados em praças permanecerão em funcionamento, com atendimento ao público das 9h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os Faróis do Saber anexo às escolas estarão fechados e voltam a funcionar em 15 de fevereiro.

Atrativos e atendimentos turísticos

Museu de História Natural do Capão da Imbuia – Abre nos dias 29 e 30/12, sábados e domingos, das 9h às 17h.

Jardim Botânico – Aberto todos os dias das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30.

Passeio Público – Aberto todos os dias, das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba – Aberto todos os dias das 10h às 17h. Fechado para manutenção nas segundas-feiras 24/12 e 31/12.

Memorial Árabe – Fechado todos os dias.

Bosque Alemão e Casa Encantada – O bosque estará aberto aos sábados e domingos, das 9h às 17h, com contação de histórias às 11h, 14h e 16h.

Bosque Zaninelli/Unilivre – Aberto todos os dias.

Parque São Lourenço – Aberto todos os dias.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras – Aberto todos os dias. Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá – Aberto todos os dias.

Parque Tingui e Memorial Ucraniano – O parque estará aberto todos os dias e o Memorial Ucraniano funciona das 10h às 18h.

Parque Barigui – Aberto todos os dias.

Torre Panorâmica – Aberta todos os dias, das 10h às 20h. A venda de ingressos ocorre até 18h30. Nas segundas-feiras, fica fechada.

Linha Turismo

– O serviço vai operar normalmente durante todo o período.

Atendimento ao Turista:

– Horário de atendimento dos pontos de atendimento ao turista:

Torre Panorâmica dos Mercês

– Dias 24 e 31 – 10h às 16h

– Dias 25 e 1º – 15h às 18h30

(Nos demais dias das 10h às 18h30)

Jardim Botânico e Aeroporto

– Dias 24 e 31 – 8h às 16h

– Dias 25 e 1º – fechado

(Nos demais dias das 8h às 18h)

Rodoviária

– Dias 24, 25, 31 e 1º – fechado

(Nos demais das 8h às 18h)

Saúde

– Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

– UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

– UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

– UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

– UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

– UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

– UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

– UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

– UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

– Hospital do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.

Maternidade Bairro Novo

– Aberta 24 horas.

Caps

Os Caps vão funcionar normalmente, com exceção dos dias 25/12 e 1º/1. Nestes dias, os Caps 3 funcionam apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades Básicas de Saúde

Ficam fechadas no período entre 24 de dezembro e 1º de janeiro, com exceção das unidades abaixo. As unidades a seguir ficam abertas, das 8h às 17 horas, no período entre 26 a 28 de dezembro, para consulta médica, odontológica, vacinas e dispensação de medicamentos para os usuários cadastrados em unidades de cada um dos distritos sanitários correspondentes.

Bairro Novo

– Unidade de Saúde Parigot de Souza: Rua João Eloy de Souza, 111, Sítio Cercado.

– Unidade de Saúde Osternack: Rua Miguel Rossetim, 100, Vila Osternack.

Boa Vista

– Unidade de Saúde Bairro Alto: Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314, Bairro Alto.

– Unidade de Saúde Pilarzinho: Rua Amauri Lange Silvério, 1251, Pilarzinho.

Boqueirão

– Unidade de Saúde Eucaliptos: Rua Lázaro Borssatto, 150, Alto Boqueirão.

– Unidade de Saúde Tapajós: Rua André Ferreira Camargo, s/n, Xaxim.

Cajuru

– Unidade de Saúde Iracema: Rua Professor Nivaldo Braga, 1571, Capão da Imbuia.

– Unidade de Saúde Salgado Filho: Avenida Senador Salgado Filho, 5265, Uberaba.

CIC

– Unidade de Saúde Oswaldo Cruz: Rua Pedro Gusso, 3749, Cidade Industrial.

– Unidade de Saúde Augusta: Rua Roberto Redzimsk, 222, Cidade Industrial.

Matriz

– Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho: Rua 24 de Maio, s/n.º, Praça Ouvidor Pardinho.

Pinheirinho

– Unidade de Saúde Concórdia: Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700.

– Unidade de Saúde Parque Industrual: Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1801.

Portão

– Unidade de Saúde Vila Guaíra: Rua São Paulo, s/n, Vila Guaíra.

– Unidade de Saúde Santa Quitéria 2: Rua Bocaiúva, 310.

– Santa Felicidade

– Unidade de Saúde Santa Felicidade: Via Vêneto, 10, Santa Felicidade.

Tatuquara

– Unidade de Saúde Caximba: Estrada Delegado Bruno de Almeida, s/n, Caximba.

– Unidade de Saúde Moradias da Ordem: Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240, Tatuquara.

Unidades do Abastecimento

Mercado Municipal

Segunda (24/12) – atendimento das 7h às 16h.

Terça (25/12) – fechado.

Quarta (26/12) – atendimento das 7h às 18h.

Quinta (27/12) – atendimento das 7h às 18h.

Sexta (28/12) – atendimento das 7h às 19h.

Sábado (29/12) – atendimento das 7h às 19h.

Domingo (30/12) – atendimento das 7h às 16h.

Segunda (31/12) – atendimento das 7h às 16h.

Terça (1/1) – fechado.

Quarta (2/1) – fechado.

Armazéns da Família

De sábado (22/12) a quarta (2/1) – fechados;

Na quinta (3/1) – atendimento normal.

Varejão Capão Raso

Segunda (24/12) – atendimento das 9h às 18h;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – atendimento das 9h às 18h;

Quinta (27/12) – atendimento das 9h às 18h;

Sexta (28/12) – atendimento das 9h às 18h;

Sábado (29/12) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – atendimento das 9h às 15h;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

Restaurante Popular

Segunda (24/12) – fechado;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – atendimento normal;

Quinta (27/12) – atendimento normal;

Sexta (28/12) – atendimento normal;

Sábado (29/12) – fechado;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – fechado;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – atendimento normal.

Feiras livres diurnas

Segunda (24/12) – fechado;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – facultativo;

Quinta (27/12) – atendimento normal;

Sexta (28/12) – atendimento normal;

Sábado (29/12) – atendimento normal;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – fechado;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – facultativo.

Feiras livres noturnas

Segunda (24/12) – fechado;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – facultativo;

Quinta (27/12) – facultativo;

Sexta (28/12) – facultativo;

Sábado (29/12) – facultativo;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – fechado;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – facultativo.

Feiras gastronômicas

Segunda (24/12) – fechado;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento normal;

Sexta (28/12) – atendimento normal;

Sábado (29/12) – facultativo;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – fechado;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – facultativo.

Feiras orgânicas

Segunda (24/12) – fechado;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – facultativo;

Quinta (27/12) – facultativo;

Sexta (28/12) – fechado;

Sábado (29/12) – facultativo;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – fechado;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – facultativo.

Programa Nossa Feira

De sábado (22/12) a domingo (6/1) – recesso.

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo:

De 22/12 à 2/1 – fechado.

– Sacolão Boa Vista:

Segunda (24/12) – atendimento das 08h às 13h;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – atendimento das 8h às 19h;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h às 19h;

Sexta (28/12) – atendimento das 8h às 19h;

Sábado (29/12) – atendimento das 8h às 17h;

De 30/12/2018 à 2/01/2019 – fechado.

– Sacolão Boqueirão

Segunda (24/12) – atendimento das 9h às 20h;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – atendimento das 8h30 às 20h;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sexta (28/12) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (29/12) – atendimento das 8h30 às 18h;

Domingo (30/12) – fechado;

Segunda (31/12) – atendimento das 8h30 às 15h;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Caiuá

De 22/12 a 2/01 – fechado.

– Sacolão Carmo

Segunda (24/12) – atendimento das 09h às 19h30;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h30 às 13h;

Sexta (28/12) – atendimento das 9h às 19h30;

Sábado (29/12) – atendimento das 9h às 19h30;

Domingo (30/12) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (31/12) – atendimento das 9h às 15h;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Fazendinha

Segunda (24/12) – atendimento das 8h às 20h15;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h às 19h15;

Sexta (28/12) – atendimento das 8h às 19h15;

Sábado (29/12) – atendimento das 8h às 19h15;

Domingo (30/12) – atendimento das 8h às 18h;

Segunda (31/12) – atendimento das 8h às 20h15;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Jardim Paranaense

Segunda (24/12) – atendimento das 8h30 às 19h;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h30 às 13h;

Sexta (28/12) – atendimento das 8h30 às 19h;

Sábado (29/12) – atendimento das 8h30 às 19h;

Domingo (30/12) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (31/12) – atendimento das 8h30 às 15h;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Monteiro Lobato

Fechado para abertura de processo licitatório.

– Sacolão Osternack:

De 22/12 a 2/1 – fechado.

– Sacolão Pinheirinho

Segunda (24/12) – atendimento das 9h às 20h30;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 9h às 20h;

Sexta (28/12) – atendimento das 9h às 20h;

Sábado (29/12) – atendimento das 9h às 20h;

Domingo (30/12) – atendimento das 8h às 18h;

Segunda (31/12) – atendimento das 9h às 20h30;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Santa Cândida

De 23/12 a 2/1 – fechado.

– Sacolão Santa Efigênia

De 22/12 a 2/1 – fechado.

– Sacolão Santa Felicidade:

Segunda (24/12) – atendimento das 09h às 19h;

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 08h30 às 13h;

Sexta (28/12) – atendimento das 09h às 19h;

Sábado (29/12) – atendimento das 09h às 19h;

Domingo (30/12) – atendimento das 08h30 às 13h;

Segunda (31/12) – atendimento das 09h às 15h;

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

– Sacolão Vila Oficinas

De 24/12 a 2/1 – fechado.

– Sacolão Vila Sandra

Segunda (24/12) – atendimento das 8h às 20h.

Terça (25/12) – fechado;

Quarta (26/12) – fechado;

Quinta (27/12) – atendimento das 8h às 20h;

Sexta (28/12) – atendimento das 8h às 20h;

Sábado (29/12) – atendimento das 8h às 19h;

Domingo (30/12) – atendimento das 8h às 18h;

Segunda (31/12) – atendimento das 8h às 20h.

Terça (1/1) – fechado;

Quarta (2/1) – fechado.

Adoção de Animais

Centro de Referência para Animais em Situação de Risco – Funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Limpeza pública

Funciona normalmente, exceto nas terças feiras 25/12 e 1/1, quando não há coleta domiciliar, de Lixo Que Não É Lixo e nem de Lixo Tóxico. A varrição manual segue em escala reduzida de domingo. O Câmbio Verde encerra as atividades nesta sexta-feira (21/12) e retorna na terça-feira (8/1).

Cemitérios municipais

Funcionam das 9h às 12h e das 13h às 18h todos os dias. O expediente do Departamento a partir de sábado (22/12) a terça-feira (1/1) é das 9h às 12h e das 13h às 18h. O Serviço Funerário municipal (sepultamentos) tem atendimento ininterrupto.

Procuradoria Geral do Município – Dívida Ativa

Fechada a partir de segunda-feira (24/12). Reabre, de acordo com o decreto na quarta-feira (2/1).

SETRAN

O atendimento ao público retorna no dia 2 de janeiro, das 8h às 14h. No período de recesso do serviço público municipal, será possível tirar dúvidas por telefone, pela Central 156.

Pela internet (transito.curitiba.pr.gov.br), o condutor pode aproveitar o período de fim de ano para apresentar defesa para multa de trânsito e entrar com recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).

COHAB

A sede da Cohab e as 10 agências nas Administrações Regionais estarão fechadas a partir de segunda-feira (24/12). Reabrem na quarta-feira (2/1), às 8h30.

Casa da Mulher

Casa da Mulher Brasileira vai funcionar normalmente todos os dias. O funcionamento normal é 24 por dia, todos os dias da semana.

