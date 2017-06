Puerto Iguazú ganha voo de baixo custo para Buenos Aires

A partir do dia 3 de julho, Puerto Iguazú ganha um novo voo diário ‘low cost’ para Buenos Aires, na Argentina. As passagens já estão à venda com um preço promocional de $ 2.081,00 (pesos) ida e volta, equivalente à R$ 395,00.

O voo será de segunda a sexta-feira, com saída de Puerto Iguazú às 12h30 e chegada em Buenos Aires às 14h15. A rota contrária sai da capital às 15h e chega na fronteira às 16h45.

As passagens já estão disponíveis no site da companhia aérea.