Puerto Iguazú: EL FUTURO DE ARGENTINA ESTÁ EN EL TURISMO, DIJO POLOLIKASHVILI

El Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili se refirió a la importancia del turismo en la Argentina y el mundo. Lo hizo junto a autoridades que realizaron una Conferencia de Prensa en la Triple Frontera.

El Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos y el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, junto al Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, brindaron una Conferncia de Prensa en el Hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

“El Turismo será en poco tiempo el mayor generador de puestos de trabajo en el futuro, dijo Pololikashvili, Argentina está en ese camino, además destacó las características especiales que tiene Puerto Iguazú, como un destino de belleza natural único en el mundo, donde las Cataratas se destacan. Estuvieron presentes además, Leopoldo Lucas, Presidente de Iturem, Iván Piedrabuena, Director del Área Internacional de Turismo, representantes del sector turístico y otras autoridades.

Durante la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y su par de Misiones, José María Arrúa, destacó además que “al conocer las Cataratas sentí una energía enorme, es único en el mundo, no existe otro lugar así, no se puede construir, ni crear, ni inventar, es algo que Dios le ha dado a Argentina y lo deben aprovechar y cuidar. Creo que a partir de esta base Iguazú tiene muchísimo futuro como destino turístico, estoy muy contento de estar acá”.

Con respecto al país, adelantó que no duda que el desarrollo del turismo en Argentina crecerá a pasos agigantados por la mejora de la conectividad que se está generando con el mundo y por la intensa promoción e inversión en mejoras impulsadas tanto desde la Presidencia de la Nación como desde el Gobierno de Misiones.

Asimismo, el secretario general de la entidad destacó que “Argentina es líder del sector turístico en la región”, y en ese sentido aseguró que el futuro de nuestro país está en ese sector, que es el tercero en términos de generación de empleo en el mundo.

“Enamorado de Argentina”

El representante de la OMT, que dentro del sector privado fue director general del FC Dinamo Tbilisi entre 2001-2011 (el principal equipo de fútbol profesional de Georgia), también expresó su admiración por nuestro país: “Estoy enamorado de Argentina, he sido siempre fan del fútbol de ustedes, pero ahora que conozco el país me gusta mucho más. El año pasado estuve en Mendoza y Buenos Aires y he disfrutado muchísimo y ahora tuve la oportunidad de conocer Misiones con sus Cataratas que son impresionantes, una maravilla de verdad, el país entero es una maravilla con su diversidad de paisajes y climas, acá tienen todo”.

En este sentido se comprometió a colaborar en la promoción del país “porque siempre como en todos los países, falta más promoción, pero vamos a ser más activos en esto”. Aunque destacó que “Argentina tiene bastante presencia en las ferias turísticas del mundo, lo sé porque yo viajo mucho. Y tiene algo muy importante, que es que el mismo presidente apoya al sector, tienen suerte de contar con este apoyo porque forma parte del camino al éxito”.

Y agregó: “El futuro de Argentina estoy seguro que está en turismo, porque solo en esta parte del mundo tienen millones y millones de personas en la región y más que son potenciales clientes de la industria sin chimenea”.

Cumbre G20

En referencia al World Travel and Tourism Council (WTTC), Zurab Pololikashvili explicó que “este lunes y martes tendremos esta importante convocatoria en Buenos Aires para la cumbre del G20, vendrán veinte líderes del turismo mundial y el martes tendremos una reunión con 500 empresas de las más potentes del mundo, y vamos a hablar de las oportunidades de desarrollo sustentable en la región, porque esta es la tendencia del planeta”.

Y añadió: “Estoy seguro de que este evento le dará mucha visibilidad a Argentina por lo que significa esta reunión, por los temas que se van a tratar y por quiénes van a participar”.

En este sentido, adelantó que ya están pensando en una próxima convocatoria para atraer inversiones a nuestro país: “Vamos a invitar a empresarios de todo el mundo que tengan interés en invertir, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología e innovación. Apostamos a Argentina para hacer este evento para América entera, para que los emprendedores y empresarios de toda América puedan venir, desde hoteles hasta parques naturales vendrían, vamos a traer todo lo que esté conectado con turismo, hasta agroproducción. Y en la oportunidad también estaremos brindando apoyo a microempresas, porque son parte de nuestras prioridades”.

Messi embajador de la OMT

Por otra parte, recalcó que el fin de semana pasado, Lionel Messi fue nombrado embajador de Turismo Responsable de la Organización Mundial del Turismo, cargo para el que fue elegido por la OMT junto a otras figuras destacadas de la vida pública (como actores, deportistas y demás personajes destacados en el planeta).

Durante una ceremonia realizada en el Camp Nou del Barcelona el sábado pasado tras el partido con el Leganés, el secretario general de la OMT resaltó que el astro deportivo argentino es “sinónimo de perseverancia y talento en el fútbol mundial” y honra a la Organización “al acompañar la causa de impulsar el valor de los viajes responsables”.

Zurab Pololikashvili, oriundo de Georgia (un país euroasiático, ex URSS), mencionó que cuando estuvo en Barcelona junto a Lionel Messi y su familia se impresionó con la forma de ser del futbolista que ha batido todos los récords en el futbol mundial: “Que Messi sea embajador de la OMT por supuesto promociona primero a Argentina y luego al turismo mundial, y demuestra el importante rol que está teniendo este país en el planeta turísticamente hablando”.

En referencia al tema, añadió: “Soy un gran admirador de Messi y del fútbol argentino y ahora que lo conocí lo admiro más porque me ha demostrado la humildad y sencillez de un verdadero grande”. Para finalizar dijo que espera que Lionel Messi pueda traer la copa del mundo para Argentina, “porque creo que se lo merece como nadie”.

(Con CVI)