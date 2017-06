PTI SELECIONA EMPRESAS PARA INCUBAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU E MARECHAL CÂNDIDO RONDON

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) está com inscrições abertas para o Programa de Desenvolvimento de Negócios da Incubadora Santos Dumont. As vagas são para as unidades de Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, no Paraná. O prazo para o preenchimento do cadastro segue até o dia 31 de agosto.