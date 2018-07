PTI, ITAIPU E UNIOESTE ASSINAM CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DE PARCERIAS

Acordos oficializam o apoio técnico-científico do PTI e da Itaipu para realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Universidade

Representantes do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), da Itaipu Binacional e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) assinaram, na última semana, convênios para ampliação da parceria entre as três instituições. Os documentos oficializam o apoio técnico-científico à Universidade.

Um deles é o acordo de cooperação entre o PTI, Itaipu e Unioeste para realização conjunta de projetos de pesquisa e desenvolvimento de interesse mútuo, que envolve intercâmbio de assessoramento, e a troca mútua e o uso de conhecimentos científicos e tecnológicos decorrentes de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento entre as três instituições.

Já o protocolo de intenções entre o PTI e a Unioeste visa o apoio para o desenvolvimento de ações conjuntas e ações culturais, como a Agenda Cultural, que oferece uma série de atrações diferenciadas para o público de Foz do Iguaçu e região.

O terceiro documento assinado é o contrato de comodato por cinco anos que visa cessão de espaços de salas de aula e laboratórios do Parque ao Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste (CECE).

“A Itaipu vem, recentemente, firmando grandes parcerias para impulsionar o crescimento da região, seja em infraestrutura, meio ambiente ou educação. Esses três convênios assinados com a Unioeste garantem mais desenvolvimento para Foz do Iguaçu e para toda região Oeste do Estado”, ressaltou Mário Antônio Cecato, diretor financeiro executivo da Itaipu.

Para o diretor superintendente do PTI, Jorge Augusto Callado, todo aporte e apoio em desenvolvimento regional para pesquisa e ensino é válido.

“É importante destacar o apoio da Itaipu Binacional em projetos de educação, de ensino, pesquisa e extensão, que ampliam o capital intelectual regional. O PTI também quer manter esse apoio na educação e as parcerias com Universidades, reforçando o desenvolvimento de toda região”, avalia Jorge Callado.

História

A parceria pra ensino, pesquisa e extensão entre PTI, Itaipu e Unioeste foi firmada em 2006 com a instalação do CECE dentro do Parque e a disponibilização dos cursos de graduação em Matemática, Ciências da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica.

No CECE, dentro do PTI, já foram formados mais de mil alunos cursos de graduação. O Centro também oferece dois cursos de pós-graduação e já formou 54 mestres.

Presenças

A assinatura dos convênios foi realizada na sede da Unioeste, campus Jardim Universitário. Além do diretor superintendente do PTI e do diretor financeiro executivo da Itaipu, estiveram presentes também o reitor em exercício da Unioeste, Moacir Piffer, o diretor da Unioeste campus de Foz do Iguaçu, Fernando José Martins, e professores de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade e estudantes.

(Com ClickFoz)