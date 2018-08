PT PEDE AO TSE QUE LULA GRAVE VÍDEOS PARA CAMPANHA ELEITORAL

Os advogados do PT protocolaram, nesta 3ª feira (27.ago.2018), uma petição no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa gravar vídeos para a campanha eleitoral. Ele está preso em Curitiba desde 7 de abril por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A solicitação foi encaminhada ao ministro do TSE Jorge Mussi. Leia a íntegra.

A sigla registrou Lula como candidato a presidente e Fernando Haddad (PT) como vice. Mesmo com o ex-presidente condenado em 2ª instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o PT vai recorrer até as últimas instâncias. O TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar todas as candidaturas.

“O direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral”, consta em trecho do documento.

Os advogados do partido escrevem no pedido que “por não existir condenação criminal transitada em julgado, o ex-presidente Lula possui em sua integralidade todos os direitos políticos”.

PC do B e PT fizeram 1 acordo para que Manuela D’Ávila entre na chapa petista como vice. Caso o TSE indefira a candidatura de Lula, Haddad sobe para cabeça de chapa e ela entra na vaga de vice. Na possibilidade do Lula poder concorrer, Haddad sai da vaga de vice para dar lugar a Manuela.

O pedido foi feito pela Coligação “O Povo Feliz de Novo”, composta por PT, PC do B e Pros. Assinam a petição a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e os advogados Angelo Longo Ferraro, Miguel Filipi Pimentel Novaes, Fernando Antonio dos Santos Filho, Rachel Luzardo de Aragão, Eugênio José Guilherme Aragão e Marcelo Winch Schmidt.

(Com MSN Notícias)