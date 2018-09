PT OPTA POR NÃO ADAPTAR PROGRAMAS DE RÁDIO E “TESTA” DECISÃO DO TSE

O PT optou por não adaptar programas de rádio para ‘testar’ decisão da Justiça eleitoral. Segundo dirigentes da legenda a ideia era “entender” o alcance do julgamento do último sábado, no qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, nas eleições 2018.

De acordo com os dirigentes petistas ouvidos pela reportagem, nos programas eleitorais gravados para a TV e nas ruas a ordem é cumprir a decisão dos ministros, que consideraram o ex-presidente inelegível por 6 votos a 1. Os programas do partido foram adaptados para que Lula apareça dentro dos 25% de tempo permitidos pela lei eleitoral e não dizer que o ex-presidente é o candidato.

O objetivo do PT é manter Lula em destaque, mas na condição de ex-presidente que servirão de referência para uma possível nova gestão do PT. Uma outra frente dos programa mostrar lula como “alvo da Justiça”.

A primeira leva de material gráfico distribuída pela campanha, cerca de 1,5 milhão de panfletos nos quais aparecem Lula como candidato a presidente, Fernando Haddad a vice e uma foto de Manuela D’Avila no verso será adaptada ou recolhida. O PT optou por fazer uma quantidade menor de material impresso já prevendo uma derrota no TSE.

