PSDB VAI À JUSTIÇA CONTRA PT E ACUSA O PARTIDO DE AGIR COM ‘MÁ-FÉ’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O PSDB afirmou nesta sexta-feira (23) que entrará na Justiça contra o PT em razão do que chamou de “prática de litigância de má-fé”. Segundo a direção nacional tucana, o PT “acusa deliberadamente o PSDB por fatos que, sabe, são inverídicos”. “Com o intuito de desviar o foco das graves acusações que pesam sobre o PT, a legenda tem repetidas vezes utilizado a Justiça Eleitoral para registrar falsas acusações ao invés de prestar esclarecimentos sobre, por exemplo, escândalos como as gráficas fantasmas que atuaram na campanha presidencial de Dilma Rousseff”, declara a nota do PSDB.

A ação tucana foi motivada pelo intuito petista de pedir ao TSE investigação sobre o depoimento que Otávio de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, prestou em ação de cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, na eleição de 2014. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo nesta sexta (23). Em depoimento, Azevedo disse ter verificado seus recibos e chegado à conclusão que doou à campanha de Aécio R$ 19 milhões, e não apenas R$ 12,6 milhões, como estava registrado na prestação de contas dos tucanos. Foi também nesse depoimento que o executivo mudou sua versão ao sustentar, diferentemente do que havia dito antes, que não repassou propina para a chapa Dilma-Temer.

A informação inicial, agora revista, poderia levar à cassação da chapa e, consequentemente, à perda do mandato de Temer. O PT classificou o depoimento de Azevedo como um “fato de extrema gravidade que pode, em tese, determinar que as contas de Aécio sejam julgadas irregulares”, caso fique comprovado que o PSDB não declarou tudo o que recebeu da empreiteira. Na resposta desta sexta, o PSDB disse que os R$ 19 milhões da Andrade Gutierrez “foram transferidos para a conta do comitê financeiro da campanha presidencial, sendo R$ 12,7 milhões para a conta do candidato a presidente e o restante para outros candidatos, partidos ou comitês dentro da estrutura da própria campanha nacional”.

A ação de cassação da chapa Dilma-Temer começou a ser movida pelo PSDB antes que Temer assumisse o governo e que os tucanos passassem a integrar sua base. Leia a íntegra da nota tucana: “PSDB denuncia PT à Justiça O PSDB vai denunciar o PT à Justiça por prática de litigância de má-fé em razão de a legenda acusar deliberadamente o PSDB por fatos que, sabe, são inverídicos.

Na ausência de qualquer irregularidade nas contas do PSDB, cria-se factoides para desviar a imprensa e a opinião pública das comprovadas práticas criminosas do PT e seus representantes. Neste contexto, é evidente a litigância de má-fé do partido, razão pela qual o PSDB pedirá à Justiça Eleitoral que puna o PT por suas condutas abusivas", afirmou o advogado do PSDB Flávio Henrique Pereira.

Na ausência de qualquer irregularidade nas contas do PSDB, cria-se factoides para desviar a imprensa e a opinião pública das comprovadas práticas criminosas do PT e seus representantes. Neste contexto, é evidente a litigância de má-fé do partido, razão pela qual o PSDB pedirá à Justiça Eleitoral que puna o PT por suas condutas abusivas”, afirmou o advogado do PSDB Flávio Henrique Pereira.

Com Yahoo Notícias