PROVOPAR ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS NESTA SEGUNDA-FEIRA EM FOZ DO IGUAÇU

O Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) em Foz do Iguaçu, abre nesta segunda-feira (23) as inscrições para dez cursos profissionalizantes. O cadastro deve ser preenchido pessoalmente até o dia 7 de fevereiro.

As mais de 840 vagas são para os cursos de recepcionista, auxiliar de recursos humanos, auxiliar administrativo, manicure, informática, cabeleireiro, panificação, gastronomia, corte e costura e balé.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Por dia são distribuídas 50 senhas. O Provopar fica na Avenida Jorge Schimmelpfeng, no Centro, quase em frente à matriz São João Batista.

Para a inscrição é preciso apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e de renda. O limite é de um salário mínimo por membro da família.

Os cursos e as inscrições são gratuitos e as aulas começam no dia 8 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3521-1422.

