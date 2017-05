Protetor Jorge assume a 2ª secretaria da Mesa Diretora da Câmara

Em sessão do dia 11 de maio, o Vereador Protetor Jorge (PTB) foi eleito 2° Secretário da Câmara Municipal. A eleição ocorreu em virtude da renúncia do Vereador Celino Fertrin (PDT) ao cargo, uma vez que ele foi eleito 1° Vice-Presidente da Casa de Leis.

Com o único nome concorrente, Protetor Jorge recebeu o voto dos 15 Vereadores e discursou em nome da união. “Essa Casa encontra-se unida pela reconstrução da ética e moral de Foz do Iguaçu. Conto com apoio de cada um para que possamos fazer um trabalho voltado às questões éticas e ao bem coletivo” Protetor Jorge.

A partir de agora, a mesa diretora do Legislativo Iguaçuense está completa e terá o mandato até o final de 2018, quando em dezembro acontecem novas eleições para definir a composição da Mesa que assumirá a partir de 2019.

Com CMFI