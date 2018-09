PROTESTOS CONTRA BOLSONARO OCORREM EM 26 ESTADOS E DF; ATOS A FAVOR, EM 16

Atos aconteceram desde a manhã deste sábado. Em 114 cidades, foram contra Jair Bolsonaro e em 40, a favor. As maiores manifestações foram no Rio de Janeiro e em São Paulo

Manifestantes em todos os estados e no Distrito Federal foram às ruas em atos contra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) neste sábado (29). O movimento, chamado de #EleNão, foi convocado pelas redes sociais, com o apoio de artistas, durante o mês de setembro. Ao todo, foram 114 cidades com atos contrários.

Em resposta ao movimento, apoiadores de Bolsonaro também se reuniram em atos pelo Brasil para demonstrar apoio ao presidenciável. 40 cidades em 16 estados tiveram atos a favor de Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, manifestantes contrários ao candidato se reuniram na Cinelândia, no Centro, no início da tarde. Inicialmente, a concentração foi em frente ao Cine Odeon.

Às 17h, parte dos manifestantes deixou a Cinelândia e seguiu em passeata por ruas do Centro do Rio. O ato foi encerrado por volta das 21h. Não há estimativa de público.

Os apoiadores de Bolsonaro se concentravam na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na altura do Posto 5. A Polícia Militar acompanhou a manifestação.

Às 18h50, o Centro de Operações do Rio informou que as pistas, que estavam ocupadas desde as 14h pelos manifestantes, foram liberadas.

São Paulo

Em São Paulo, os manifestantes começaram a se reunir no Largo da Batata, na Zona Oeste, por volta das 14h30 no ato “Mulheres contra Bolsonaro”.

O evento também contou com o apoio de partidos e movimentos de esquerda. Artistas se apresentaram em um caminhão de som, e barracas vendiam camisetas com a hashtag #EleNão.

A expressão também estava em bandeiras acompanhada de palavras de ordem como “ditadura nunca mais”, contra o machismo, o racismo e a exploração.

Por volta das 18h, o grupo começou a caminhar. A pista da Avenida Rebouças, sentido Paulista, chegou a ficar completamente interditada.

Os manifestantes chegaram à Avenida Paulista pouco antes das 20h e por volta das 20h40 os organizadores declararam o fim do ato e pediram para que o público se dispersasse pacificamente.

Os organizadores estimam que o ato tenha reunido 500 mil pessoas. A Polícia Militar diz que não vai estimar o número de pessoas participantes.

Os manifestantes paulistanos a favor do candidato do PSL começaram a se reunir por volta das 10h em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Eles planejavam sair em carreata pela Zona Norte e chegar até o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Não houve estimativa de participantes.

Protestos pela manhã e no exterior

Durante a manhã, manifestações contra e a favor o candidato ocorreram em 40 cidades de 12 estados brasileiros.

No exterior, cidades, como Nova York, Londres, Lisboa, Barcelona e Cidade do México, também tiveram manifestações contra Jair Bolsonaro, de maior ou menor proporção.

Onde houve manifestações:

Veja abaixo como foram os atos pelos estados do Brasil nesta tarde:

ACRE

– Rio Branco

A favor de Bolsonaro: O ato começou às 16h17 no horário local (19h17 no horário de Brasília) na entrada do bairro Universitário e seguiu pelas ruas da capital até a Arena da Floresta. Não há uma estimativa do número de participantes.

Contra Bolsonaro: O ato ocorreu durante a tarde no Canal da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano de Rio Branco. O ato começou às 16h20 no horário local (18h20 no horário de Brasília). A organização estimou um público de mil pessoas, e a Polícia Militar diz que são de 500 a 800 pessoas presentes no ato. A manifestação acabou às 19h horário do Acre (21h no horário de Brasília).

ALAGOAS

– Maceió

Contra Bolsonaro: A manifestação reuniu milhares pessoas na orla da Ponta Verde, em Maceió. Pessoas independentes e integrantes de movimentos sociais, sindicais e políticos com faixas e cartazes iniciaram uma caminhada às 16h, da Praça Gogó da Ema, em frente ao antigo Alagoinha, até o Posto 7, na Jatiúca. A organização do movimento diz que 3 mil pessoas participam do ato. A Polícia Militar não informou a estimativa de participantes.

AMAPÁ

– Macapá

A favor de Bolsonaro: O ato teve início às 16h na Praça Parque do Forte, na região central. A organização não fez uma estimativa do número de participantes. Já a Polícia Militar estimou que mil pessoas foram ao ato.

Contra Bolsonaro: A concentração do ato foi às 16h na Praça Floriano Peixoto, no centro da cidade. A organização diz que 2 mil pessoas estiveram no ato. Segundo a Polícia Militar, foram 1,5 mil manifestantes.

AMAZONAS

– Manaus

Contra Bolsonaro: O ato começou às 16h no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. Segundo a organização, 3 mil pessoas compareceram à manifestação. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa.

BAHIA

– Salvador

Contra Bolsonaro: O ato do movimento “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” começou às 14h30 e começou a dispersar às 18h30. O grupo se concentrou na praça do Campo Grande, centro da cidade, e saiu em caminhada pelo Corredor da Vitória, com destino ao Farol da Barra. Os organizadores disseram que 10 mil pessoas compareceram ao ato. Segundo a Polícia Militar, a manifestação tem cerca de 5 mil pessoas.

– Barreiras

Contra Bolsonaro: A manifestação começou às 17h, na Praça do Coreto, no Centro Histórico. O ato “Todos Contra o Ódio” foi organizado por estudantes universitários e pela população da cidade. A Polícia Militar e os organizadores não divulgaram número de participantes.

CEARÁ

– Fortaleza

Contra Bolsonaro: As pessoas começaram a se concentrar por volta das 15h e saíram em caminhada às 16h30. A organização estima que 50 mil pessoas tenham participado do ato. Segundo a Polícia Militar, 12 mil manifestantes estiveram no local.

– Sobral

Contra Bolsonaro: Os manifestantes fizeram um ato até o início da tarde. O grupo percorreu as principais ruas do Centro, a partir da Praça da Coluna da Hora até a Praça de Cuba.

– Juazeiro do Norte

Contra Bolsonaro: O ato ocorreu durante a tarde na Praça do Giradouro, que dá acesso a outras duas importantes cidades do Sul do Ceará, Crato e Barbalha. Os organizadores estimaram presença de 3 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou levantamento de público.

DISTRITO FEDERAL

– Brasília

Contra Bolsonaro: A concentração no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente à rodoviária do Plano Piloto, começou por volta das 14h30. Mulheres discursaram em trio elétrico e partiram em caminhada às 15h30, em direção à Funarte, passando pela Torre de TV. A Polícia Militar informa que há 7 mil manifestantes. A organização ainda não divulgou uma estimativa.

ESPÍRITO SANTO

– Vitória

Contra Bolsonaro: A concentração dos manifestantes começou às 14h, na Praça do Papa, em Vitória. Os participantes saíram em passeata, em direção à Praça dos Desejos. A organização ainda não informou a quantidade de manifestantes. Já a Polícia Militar informou, às 16h20, que há 2 mil pessoas no local.

– Cariacica

A favor de Bolsonaro: Uma passeata saiu do estádio Kléber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, às 14h45 deste sábado. O grupo seguiu com destino a Campo Grande, onde chegou por volta das 15h40. A organização não informou a quantidade de participantes. A PM também não enviou uma estimativa.

GOIÁS

– Catalão

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram Praça Marca Tempo, no Centro da cidade, às 15h. O ato terminou por volta das 16h30 na Praça Getúlio Vargas, também na região central. A organização estima que mil pessoas tenham ido ao ato.

– Jataí

Contra Bolsonaro: O ato começou às 12h30 na Praça Tenente Diomar Menezes, no Centro da cidade. Segundo a organização, 300 pessoas estiveram na manifestação.

– Anápolis

Contra Bolsonaro: A manifestação teve início às 16h na Praça do Ancião, no Centro da cidade. O protesto ocorreu até por volta das 19h, no Parque Ipiranga. Não há estimativa do número de manifestantes.

MARANHÃO

– São Luís

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram no centro de São Luís, na Avenida Beira-Mar. A organização diz que 15 mil pessoas foram ao ato. A Polícia Militar divulgou que foram 4 mil manifestantes.

MATO GROSSO

– Cuiabá

Contra Bolsonaro: A manifestação ficou concentrada na Praça Ulisses Guimarães, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA), em Cuiabá. Pessoas independentes e integrantes de movimentos sociais, sindicais e políticos com faixas e cartazes se reuniram às 16h. Mesmo com chuva forte, o grupo permaneceu no local. A Polícia Militar acompanhou o protesto de longe, mas não enviou uma estimativa de participantes. A organização do movimento contabilizou mais de mil pessoas na manifestação.

MATO GROSSO DO SUL

– Campo Grande

Contra Bolsonaro: O ato começou às 15h na Praça Cuiabá, no Centro da cidade. A organização estima que 4 mil pessoas tenham participado do ato. A Polícia Militar não divulgou estimativa. A manifestação terminou por volta das 20h.

– Corumbá

A favor de Bolsonaro: Uma carreata ocorreu por volta das 17h na Rua Porto Carreiro, na região central da cidade. A Polícia Militar estima que 15 mil pessoas tenham participado da carreata. A organização não divulgou uma estimativa.

– Dourados

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram na Praça Antonio João, no centro da cidade, das 15h30 às 16h. Segundo a organização, foram 1,5 mil participantes. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

MINAS GERAIS

– Belo Horizonte

Contra Bolsonaro: O ato começou por volta das 14h na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte. Manifestantes se concentraram no monumento chamado Pirulito, fechando o cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Amazonas. Depois seguiram para a Praça da Estação, acompanhando um trio elétrico. O ato seguiu no local até as 18h30. A Polícia Militar não divulgou estimativa de participantes. A Frente Brasil Popular Minas informou que esteve à frente da organização do ato com mais 25 blocos de carnaval e 40 organizações, como coletivos, sindicatos e partidos. Segundo a Frente Brasil Popular Minas, o protesto reuniu mais de 100 mil pessoas.

– Divinópolis

A favor de Bolsonaro: A carreata terminou por volta das 14h, após passar pelos bairros Manoel Valinhas, Niterói, pela Avenida Primeiro de Junho (centro) e pela Rua Goiás. O ato acabou na Praça da Bíblia, no bairro São José. Segundo a organização, foram 500 veículos. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

Contra de Bolsonaro: Os manifestantes saíram da Praça do Santuário, na região central, e percorreram a Rua São Paulo, sentido a Avenida Primeiro de Junho. Depois, o grupo retornou para a praça. O ato terminou por volta das 17h na Praça do Santuário. A organização diz que de 300 a 400 pessoas foram ao ato.

– Juiz de Fora

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se concentraram no Parque Halfeld, no Centro, desde as 11h. Depois, seguiram por diversas ruas do Centro da cidade e foram para a Praça Antônio Carlos. A organização estima que 30 mil pessoas tenham participado do ato. A Polícia MIlitar não passou números.

– Três Pontas

A favor de Bolsonaro: Houve uma carreata com saída da Praça Cônego Vitor, por volta do meio-dia. Os carros percorreram ruas centrais. A carreata acabou por volt adas 14h. Não há estimativa de participantes.

– Uberlândia

Contra Bolsonaro: O ato começou às 14h na Praça Tubal Vilela,no Centro. A previsão era que a manifestação terminasse por volta das 16h, após uma passeata. Não há estimativa de participantes.

PARÁ

– Abaetetuba

Contra Bolsonaro: A concentração foi às 16h30 na Praça do Barco. A organização diz que 700 pessoas foram ao ato. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

– Altamira

A favor de Bolsonaro: O ‘buzinaço’ pelo centro da cidade ocorreu por volta das 16h e terminou às 18h. A organização diz que 300 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa.

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram em frente ao campus da UFPA das 16h30 às 19h. A organização afirma que 500 pessoas foram ao ato. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa.

– Belém

A favor de Bolsonaro: Houve uma carreata com saída de Icoaraci, mas a organização não informou o percurso. O ato teve início às 17h. Não há estimativa de participantes.

Contra Bolsonaro: A concentração do ato foi às 16h no Mercado de São Brás. As pessoas fizeram uma caminhada até a Aldeia de Cultura Amazônica Davi Miguel, no bairro da Pedreira. A organização informou que 15 mil pessoas participam da manifestação. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

– Itaitube

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram às 17h na Orla de Itaituba. A previsão era que o ato terminasse às 21h30. Não há estimativa de participantes.

– Marabá

Contra Bolsonaro: O ato começou às 17h na Praça da Prefeitura com previsão de caminhada até o Shopping Pátio Marabá. Mil pessoas participam da manifestação, segundo a organização. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

– Santarém

A favor de Bolsonaro: Os apoiadores do presidenciável se reuniram às 17h na Praça de Eventos Bíblico Cultural Silas Brum. Não há estimativa de participantes.

Contra Bolsonaro: A manifestação começou às 17h na Praça Monsenhor José Gregário (Praça da Matriz). As pessoas ainda devem percorrer a orla da cidade durante o protesto. Não há estimativa de participantes.

– Tucuruí

Contra Bolsonaro: O ato começou às 17h30 na Praça do Rotary. A previsão era que a manifestação terminasse às 21h30. A organização diz que 300 pessoas foram ao ato. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

PARANÁ

– Curitiba

Contra Bolsonaro: A concentração do ato foi por volta das 16h na região central, próximo à Confeitaria Boca Maldita. O fim do ato ocorreu na Praça Santos Andrade, por volta das 19h30. Foram cerca de 50 mil pessoas, segundo a organização. A estimativa da Polícia Militar foi de 5 mil manifestantes.

– Maringá

A favor de Bolsonaro: A manifestação teve início às 13h, na Praça Salgado Filho, e terminou às 17, na Praça da Catedral. Não há estimativa de público.

Contra Bolsonaro: O ato começou às 14h, na Praça Renato Celidônia, ao lado da prefeitura. Segundo a organização, 4 mil manifestantes estiveram no local. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa.

PARAÍBA

– João Pessoa

A favor de Bolsonaro: O ato começou por volta das 16h, na Praça da Independência, no Centro de João Pessoa, e terminou por volta das 17h30. Até as 20h30, a organização e a Polícia Militar não tinham divulgado uma estimativa de participantes.

Contra Bolsonaro: A concentração aconteceu na Praça da Paz, no bairro dos Bancários. O ato começou às 15h e terminou por volta das 20h. Segundo a organização, a estimativa é que 20 mil pessoas tenham participado. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

– Patos

A favor de Bolsonaro: A concentração começou às 17h e, por volta das 18h, uma carreata saiu do bairro Bivar Olinto em direção ao Terreiro do Forró, localizado no bairro Brasília. Um trecho da BR-361 foi interditado. Até as 18h30, uma estimativa de participantes não tinha sido divulgada e até as 20h20 o grupo estava concentrado no Terreiro do Forró.

PERNAMBUCO

– Caruaru

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se reuniram a partir das 14h, na frente do INSS. A previsão é que o ato terminou por volta das 17h30 no Marco Zero da cidade. A Polícia Militar informou que a manifestação reuniu 700 pessoas.

– Recife

Contra Bolsonaro: A concentração na Praça do Derby, no Centro da capital, começou às 14h. A passeata contra Bolsonaro teve início às 16h. O ato foi encerrado por volta das 18h50 na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. A estimativa dos manifestantes é de 20 mil pessoas, segundo a organização do evento. A Polícia Militar de Pernambuco não informa estimativa de público em eventos.

PIAUÍ

– Teresina

A favor de Bolsonaro: O ato a favor do presidenciável também teve início às 16h, na avenida Marechal Castelo Branco, Zona Norte de Teresina. Os manifestantes fizeram uma carreata passando por bairros da região. A organização acredita que pelo menos 500 veículos, entre carros e motos, participaram.

Contra Bolsonaro: Os manifestantes se concentraram na Praça da Liberdade, no Centro da capital, às 16h, e percorreram a Avenida Frei Serafim até a praça Francisco das Chagas Júnior. De acordo com a organização, 5 mil pessoas acompanharam a passeata. A manifestação encerrou às 19h, seguida de apresentações de artistas locais.

RIO GRANDE DO NORTE

– Natal

Contra Bolsonaro: O protesto começou por volta das 15h no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Salgado Filho. Os cruzamentos próximos foram fechados pela Secretaria Municial de Trânsito. O protesto terminou por volta das 18h. Segundo os organizadores, eram 10 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou estimativa de participantes.

RIO GRANDE DO SUL

– Caxias do Sul

Contra Bolsonaro: A manifestação ocorreu na Praça da Bandeira por volta das 15h. Não há estimativa de participantes.

– Erechim

A favor de Bolsonaro: Motoristas participaram de uma carreata. Depois, houve uma concentração de manifestantes na praça em frente à prefeitura de Erechim. A Brigada Militar de Erechim informou que 5 mil veículos estiveram na carreata a favor de Bolsonaro. A organização não divulgou estimativa de participantes.

– Porto Alegre

Contra Bolsonaro: A manifestação #EleNão ocorre na tarde deste sábado (29) no Parque da Redenção, em Porto Alegre. O ato tem a presença de candidatos e é pacífico até o momento. A Brigada Militar não divulgou o número de pessoas no ato. A organização informou que 20 mil pessoas participaram do ato.

– Passo Fundo

Contra Bolsonaro: A manifestação começou às 15h. As pessoas caminharam pela principal avenida da cidade até a chamada esquina democrática, no Centro. São cerca de 100 pessoas, segundo a Brigada Militar.

– Pelotas

Contra Bolsonaro: Um ato contra o presidenciável ocorre perto do Mercado Público de Pelotas, desde as 16h. Não há estimativa de participantes.

– Santa Maria

Contra Bolsonaro: A manifestação ocorreu na Praça Saldanha Marinho por volta das 14h. Não há estimativa de participantes.

– Uruguaiana

Contra Bolsonaro: Os manifestantes saíram da Avenida Presidente Vargas, que é a principal da cidade e caminharam até o centro da cidade, na Praça do Barão. O protesto começou às 16h e terminou às 18h. Não há uma estimativa do número de participantes.

RIO DE JANEIRO

– Cabo Frio

Contra Bolsonaro: O ato começou às 15h na Praça Porto Rocha. Na cidade, a manifestação recebeu o nome de “Ato Regional Contra o Fascismo”. Segundo a organização, são cerca de 150 manifestantes.

– Campos de Goytacaze

A favor de Bolsonaro: Os manifestantes se concentraram durante a tarde na Praça da Igreja do Saco, na esquina da BR-101 com Alberto Torres. Segundo a organização do evento, cerca de 200 pessoas estão no local.

Contra Bolsonaro: O ato contra o candidato a presidente levou as pessoas para a Praça São Salvador, no Centro da cidade. São cerca de 400 pessoas, segundo organizadores.

– Macaé

Contra Bolsonaro: A manifestação começou às 13h, com aproximadamente 60 pessoas, na Praça Veríssimo de Melo, no Centro.

– Nova Friburgo

Contra Bolsonaro: Manifestantes participaram do protesto “Mulheres contra o fascismo”, que começou por volta das 15h. Os manifestantes se concentraram na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro da cidade. Depois, seguiram caminhando até a prefeitura. O trânsito na Avenida Alberto Braune, a principal do centro, ficou em meia pista. Não há uma estimativa do número de participantes.

– Petrópolis

Contra Bolsonaro: A manifestação “Mulheres contra Bolsonaro” começou às 17h na Praça Dom Pedro, no Centro da cidade. Os manifestantes, maioria mulheres, usaram faixas e cartazes. Também havia um carro de som. Ainda não há estimativa de público.

– Rio das Ostras

A favor de Bolsonaro: A carreata começou às 14h em frente ao Centro de Cidadania do Bairro Âncora. Aproximadamente 300 veículos participaram da carreata.

Contra Bolsonaro: O ato começou às 11h na Praça José Pereira Câmara. Aproximadamente 50 pessoas participaram do protesto.

RONDÔNIA

– Porto Velho

Contra Bolsonaro: O movimento #EleNão começou por volta das 15h e está previsto para encerrar às 18h. Os manifestantes estão concentrados no Espaço Alternativo, local desintado a atividades físicas. Segundo a Polícia Militar, há 500 pessoas no local.

RORAIMA

– Boa Vista

Contra Bolsonaro: O ato do movimento #EleNão teve concentração às 16h com apresentações culturais e elaboração de cartazes. A previsão é que o protesto termine às 20h. Segundo a organização, 500 pessoas não participaram do ato.

SANTA CATARINA

– Blumenau

A favor de Bolsonaro: Os apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata, que começou no município vizinho de Gaspar e chegou a Blumenau. A Polícia Militar estima que 460 carros e mil pessoas tenham participado do ato.

Contra Bolsonaro: Os manifestantes começaram a caminhada na Praça Dr. Blumenau e seguiram na rua XV de Novembro. A Polícia Militar informa que 150 pessoas participaram do ato.

– Chapecó

Contra Bolsonaro: o protesto foi na região central, na Avenida Getúlio Vargas, das 15h às 17h30. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes, mas a organização estima em 2 mil pessoas.

– Florianópolis

Contra Bolsonaro: Na capital, a concentração dos manifestantes contrários a Bolsonaro foi no Largo da Catedral. Depois eles seguiram em passeata pela Avenida Beira-mar Norte. Segundo a organização, 30 mil pessoas participaram do ato. Para a PM, eram 10 mil.

– Joinville

A favor de Bolsonaro: Os apoiadores de Bolsonaro se reuniram na região central da cidade. Quando o grupo se encontrou com os manifestantes contrários a Bolsonaro, houve provocações e um princípio de briga. A Polícia Militar chegou a intervir e não divulgou estimativa de participantes. A organização estima que 3 mil pessoas estiveram no ato. A manifestação foi das 14h às 17h.

Contra Bolsonaro: Os manifestantes saíram da região central da cidade. Segundo a organização, foram 2,5 mil pessoas. Quando o grupo se encontrou com os manifestantes contrários a Bolsonaro, houve provocações e um princípio de briga. A Polícia Militar chegou a intervir e não divulgou estimativa de participantes. O ato foi das 15h às 18h30.

– Tubarão

Contra Bolsonaro: O ato reuniu manifestantes na Praça Willy Zumblick, no Centro da cidade, das 15h às 17h. A Polícia Militar estima que 100 pessoas participaram do protesto. Já os organizadores dizem que foram 600 manifestantes.

SERGIPE

– Aracaju

Contra Bolsonaro: A concentração do ato começou às 15h na Avenida Adélia Franco, no bairro Jardins. Segundo a organização, 5 mil pessoas participam da manifestação. A Polícia Militar não divulgou estimativa.

SÃO PAULO

– Araraquara

Contra Bolsonaro: Os manifestantes percorreram as ruas São Bento, Portugal e Nove de Julho e terminaram o ato na Praça Santa Cruz. Segundo a organização, a manifestação reuniu 1,5 mil pessoas. A Polícia Militar informa que foram mil participantes.

– Bauru

Contra Bolsonaro: A manifestação teve concentração por volta das 14h na Praça Rui Barbosa. Em seguida, os manifestantes saíram em marcha até a Estação Ferroviária pelo Calçadão da Batista de Carvalho e depois voltaram para a Praça Rui Barbosa. O ato terminou por volta das 17h30. Não há uma estimativa do número de participantes.

– Ibitinga

Contra Bolsonaro: A concentração do protesto começou por volta das 15h na Praça João Abraão, onde manifestantes ficaram até as 17h. Segundo a organização, 150 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar informa que foram 50 manifestantes.

– Mogi das Cruzes

Contra Bolsonaro: O ato começou às 15h30 no Largo do Rosário, no centro da cidade, e terminou às 17h45 no Largo do Bom Jesus. A organização estima que 1,8 mil pessoas tenham ido ao ato. A Polícia Militar informa que foram 200 participantes.

– Jaú

A favor de Bolsonaro: A carreata começou por volta das 15h na Avenida Egisto Franceschi, no bairro Alto da Colina. As pessoas seguiram durante o ato por outras ruas do bairro. A Polícia Militar diz que 25 caminhões, 300 carros e 100 motos participam da carreata.

– Jaguariúna

A favor de Bolsonaro: Uma carreata começou por volta das 12h30 na Rua Amazonas. O ato teve adesão de pelo menos mil motoristas, informou a organização.

– Jundiaí

Contra Bolsonaro: Manifestantes protestam contra o presidenciável na Ponte Torta, no Centro da cidade. O ato teve início às 16h. Segundo os organizadores, cerca de 200 pessoas participam da manifestação.

– Lençóis Paulista

Contra Bolsonaro: A passeata começou às 14h na Praça da Matriz. Os manifestantes percorreram a Rua XV de Novembro e a Avenida 25 de Janeiro. Depois, retornaram para a praça por volta das 17h, quando terminou o ato.

– Ourinhos

Contra Bolsonaro: O ato começou por volta das 16h na Praça dos Skatistas. Depois, as pessoas saíram em passeata pela Avenida Saldanha Rodrigues. O ato terminou às 17h30. Segundo a organização, 500 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não informa o número de manifestantes.

– Ribeirão Preto

Contra Bolsonaro: O protesto contra Bolsonaro começou por volta das 11h30. O ato terminou por volta das 16h, na Esplanada do Theatro Pedro II, no centro da cidade. A organização estima que 2,2 mil pessoas estejam participando da manifestação.

– Rio Claro

A favor de Bolsonaro: A carreata de carros e motos teve concentração na Avenida Presidente Kennedy. Ela seguiu por ruas e avenidas até a Praça Dalva de Oliveira. A organização diz que 2 mil veículos estiveram na carreata. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa.

– Santos

Contra Bolsonaro: O ato reuniu manifestantes na Praça Independência, em Santos. A organização estima que 3 mil pessoas estejam na manifestação. A Polícia Militar informa que são mil participantes.

– São José do Rio Preto

Contra Bolsonaro: O ato ocorre em frente à Prefeitura de São José do Rio Preto, na Avenida Alberto Andaló, desde as 16h. O grupo ainda vai caminhar passar pelo Mercadão Municipal na Rua 15 de Novembro e ir até o Anfiteatro Nelson Castro, na Avenida Duque de Caxias, onde será realizado um abraço coletivo e simbólico.

– Sorocaba

Contra Bolsonaro: A concentração começou às 15h, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade. Em seguida, o grupo deu uma volta no quarteirão (ruas da Penha, Monsenhor João Soares e Braguinha) aos gritos de “ele não”. Não há estimativa de participantes.

– Suzano

A favor de Bolsonaro: A concentração do ato começou às 14h na Praça Cidade das Flores, na região central. A organização estima que mil pessoas tenham participado do ato. A Polícia Militar divulgou que o protesto teve 500 participantes.

– Tatuí

Contra Bolsonaro: Uma manifestação contra o presidenciável está ocorrendo na Praça da Matriz. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), cerca de 200 pessoas participam do ato pacífico. Os organizadores ainda não divulgaram a estimativa de público. As pessoas começaram a chegar ao local por volta das 15h e saíram em uma passeata pelas ruas da cidade acompanhadas de um trio elétrico.

– Taubaté

Contra Bolsonaro: As pessoas se reuniram na Praça Santa Terezinha por volta de 15h. Houve também uma passeata nas ruas próximas à praça. Não há estimativa de participantes.

– Tupã

A favor de Bolsonaro: A carreata começou a partir das 10h30 na Rua Estados Unidos. O encerrando próximo ao Parque do Atleta, por volta das 13h. Segundo organizadores, o manifesto reuniu aproximadamente 2 mil carros

TOCANTINS

– Palmas

A favor de Bolsonaro: As pessoas se reuniram na Praça dos Girassóis, na região central, a partir das 15h. A previsão é que a carreata siga pela Avenida Teotônio Segurado, que corta a cidade de norte a sul, e vai em direção ao Ginásio Ayrton Senna, na região sul de Palmas.

Contra Bolsonaro: O ato começou por volta das 16h na Praça dos Povos Indígenas, de onde os manifestantes saíram em direção à Assembleia Legislativa, na Praça dos Girassóis. Não há estimativa de participantes.

