Proposição pede transformação de regime CLT para estatutário de agentes de saúde e endemias

Uma proposição parlamentar, de autoria do Vereador Elizeu Liberato (PR), pede estudos a respeito da viabilidade da transformação do regime jurídico de CLT dos empregos públicos de agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e programa saúde da família para o Regime Estatutário. A votação do requerimento, na sessão desta terça-feira (02/05), foi acompanhada por diversos profissionais da área.

Quando da discussão do Requerimento nº 152/2017, o proponente foi à tribuna explanar sobre a proposta. “A Prefeitura de Medianeira fez isso em 2014 e foi de grande produtividade. O objetivo desse requerimento é propor um estudo de um projeto de lei sobre a possibilidade de transformação do regime CLT para Estatutário. Observando que essa transformação de regime traz uma economia de 19% ao município. Isso daria a oportunidade dos profissionais subirem na carreira, através de um Plano de Cargos. Temos colegas desde 2005 e 2007 que anseiam fazer parte desse quadro”, defendeu o Vereador Elizeu Liberato (PR). “Esse reconhecimento é uma condição de isonomia, já que são servidores e merecem ser reconhecidos”, destacou o Vereador Celino Fertrin (PDT).

O requerimento, que foi aprovado e será encaminhado ao Prefeito para retorno oficial, ressalta que foi uma reivindicação dos próprios profissionais, em virtude de que em outras cidades, como Medianeira e Goiânia já houve essa mudança no regime da categoria. “Quando falamos em saúde, falamos no trabalho porta a porta, nada mais justo que vocês sejam realmente valorizados”, contribuiu a Vereadora Rosane Bonho (PP). “Nós temos uma preocupação bastante grande, porque é através desses canais que conseguimos trabalhar na prevenção. A iniciativa do Vereador vem ao encontro aos anseios da população, diferente do que fez o governo federal, que baixou medidas que permitem até a terceirização e que não haja mais concurso público”, contribuiu Vereador Marcio Rosa (PSD).

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu