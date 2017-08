PRONATEC PRORROGA PRÉ-MATRÍCULAS EM CURSOS À DISTÂNCIA

O Pronatec Oferta Voluntária, em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento Socioeconômico, prorrogou as pré-matrículas em 38 cursos à distância. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Foz de Iguaçu até a próxima quarta, 16. O horário de atendimento é das 8h às 12h00.

Os cursos terão início dia 28 de agosto com o término no dia 28 de janeiro do ano que vem. A carga horária varia de 160 a 400 horas. A idade mínima é de 15 a 18 anos dependendo a escolha do curso. É necessário ter como escolaridade o ensino fundamental completo II para se inscrever.

Na Agência do Trabalhador, o candidato vai realizar uma pré-inscrição. Depois é necessário confirmar a matrícula no endereço do site, que será informado no ato da pré-inscrição, e digitar o CPF e o número de protocolo enviados para o e-mail do candidato. Para participar das aulas, os inscritos devem ter um computador ou tablet com acesso à internet.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Xavier da Silva, número 834, Centro. Mais informações pelo telefone é 3545-5450.

Contato: Adnan El Sayed, diretor de Desenvolvimento Sócioeconomico e integração Regional. Telefone: 45 9955-2288

Veja abaixo a lista de cursos, carga horária e idade mínima para inscrição.

Agente Comunitário de Saúde – 400h – 18 anos

Agente de Alimentação Escolar – 160h – 18 anos

Agente de Limpeza Urbana – 160h – 15 anos

Agente de Microcrédito – 160h – 15 anos

Almoxarife – 160h – 15 anos

Almoxarife de Obras – 160h -18 anos

Assistente Administrativo – 160h – 15 anos

Assistente de Controle de Qualidade – 180h – 17 anos

Assistente de Crédito e Cobrança – 160h – 15 anos

Assistente de Faturamento – 160h – 15 anos

Assistente de Lojística – 160h – 15 anos

Assistente de Recursos Humanos – 160h – 15 anos

Assistente Financeiro – 160h – 15 anos

Auxiliar de Farmácia de Manipulação – 240h – 16 anos

Auxiliar de Fiscalização Ambiental – 160h – 16 anos

Auxiliar de Laboratório de Saúde – 200h – 15 anos

Balconista de Farmácia – 240h – 16 anos

Cadista para a Construção Civil – 160h – 15 anos

Comprador – 160h – 15 anos

Cuidador de Idoso – 160h – 18 anos

Cuidador Infantil – 160h – 18 anos

Desenhista da Construção Civil – 160h – 15 anos

Desenhista de Topografia – 160h – 15 anos

Espanhol Básico – 160h – 15 anos

Gestor de Microempresa – 160h – 15 anos

Higienista de Serviços de Saúde – 240h – 18 anos

Inglês Básico – 160h – 15 anos

Inspetor de Qualidade – 160h – 15 anos

Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 160h – 15 anos

Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico – 160h – 15 anos

Locutor-Apresentador-Animador – 200h – 15 anos

Mensageiro – 160h – 15 anos

Operador de Caixa – 160h – 15 anos

Promotor de Vendas – 160h – 15 anos

Recepcionista – 160h – 15 anos

Recepcionista em Serviços de Saúde – 240h – 16 anos

Representante Comercial – 160h – 15 anos

