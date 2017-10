PRONATEC OFERECE CURSOS GRATUITOS À DISTÂNCIA

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) oferece, a partir desta segunda (16), 40 cursos gratuitos de qualificação à distância em Foz do Iguaçu. As inscrições seguem abertas até quinta (19).

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador até o dia 19 no horário das 8h às 14h. As oportunidades são destinadas para pessoas com mais de 15 anos. É necessário levar cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência.

“A iniciativa com o Pronatec faz parte de um programa maior de capacitação por meio de parcerias com instituições de ensino. O objetivo é ampliar as oportunidades dos moradores de Foz dentro do mercado de trabalho”, explica o diretor de Desenvolvimento Socioeconômico e Integração Regional, Adnan El Sayed.

Os cursos terão início dia 30 de outubro com o término no dia 29 de março do ano que vem. A carga horária varia de 160 a 240 horas.

Na Agência do Trabalhador, o candidato vai realizar uma pré-matrícula que deverá ser confirmada no endereço do site, posteriormente, com o número de protocolo enviado para o e-mail do candidato. Para participar das aulas, os inscritos devem ter um computador ou tablet com acesso à internet.

Outras informações sobre o programa podem ser conseguidas pelo telefone (45) 3545-5450 ou 3521-8136. A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Xavier da Silva, número 834, Centro.

Veja abaixo a lista de cursos.

Agente comunitário de saúde

Agente de alimentação escolar

Agente de combate às endemias

Agente de microcrédito

Agente de observação de segurança

Ajudante de obras

Almoxarife

Almoxarife de obras

Assistente administrativo

Assistente de controle de qualidade

Assistente de crédito e cobrança

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Assistente de RH

Assistente de secretaria escolar

Assistente de tesouraria

Assistente financeiro

Auxiliar de fiscalização ambiental

Auxiliar de laboratório de entomologia médica

Auxiliar de saúde bucal

Cadista para construção civil

Comprador

Cuidador infantil

Desenhista da construção civil

Espanhol básico

Gestor de microempresas

Higienista de serviços de saúde

Inglês básico

Inspetor de qualidade

Introdução à interpretação em Língua Brasileira de Sinais

Lactarista

Língua brasileira de sinais básico

Mensageiro

Operador de caixa

Operador de computador

Promotor de vendas

Recepcionista

Recepcionista em serviços de saúde

Representante comercial

Vendedor

Com PMFI