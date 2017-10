Promotoria de Justiça seleciona estagiário de Direito

Por meio de Processo Seletivo, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPE – PR) selecionará um Estagiário de Nível Superior para atuar na 15ª Procuradoria de Foz do Iguaçu. A presente seleção terá prazo de validade de um ano.

Estão aptos a concorrer candidatos matriculados no curso de Direito, a partir do 3º ano ou 5º semestre. Em jornada diária de quatro horas, de segunda a sexta-feira, os estudantes contratados receberão Bolsa-Auxílio é de R$ 980,00 e Auxílio-Transporte no valor de R$ 170,00.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente até hoje, 6 de outubro de 2017, no horário das 13h às 18h, na sede do Ministério Público em Foz do Iguaçu, que fica na Rua Epifânio Sosa, nº 111, Jardim Polo Centro. Na ocasião, os documentos exigidos deverão ser entregues.

A avaliação dos concorrentes constará na aplicação de Prova, que está prevista para o dia 10 de outubro de 2017, a partir das 14h, na UNIFOZ (Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu), situada na Rua Tiradentes, nº 469, 3º pista da Juscelino Kubitschek, no centro do município.

Para mais informações, acesse o edital completo clicando aqui.