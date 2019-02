PROJETOS QUE INDENTIVAM E QUALIFICAM O TURISMO REGIONAL ESTÃO EM DEBATE NA ASSEMBLEIA

Dois projetos que têm a finalidade de incentivar e qualificar o turismo regional estão em debate na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP)

Voltam a ser discutidos em Plenário na sessão ordinária de segunda-feira (18), que começa às 14h30: um deles cria a Rota Turística Caminhos Coroados no litoral do Paraná; enquanto o outro institui a Rota das Cachoeiras Região Turística de Faxinal, na região do Vale do Ivaí.

A primeira proposição – o projeto de lei nº 236/2018 – é de autoria da deputada Maria Victoria (PP) e ex-deputado estadual Ney Leprevost (PSD) e será votada em terceira discussão. A nova rota Caminhos Coroados está localizada no balneário situado no município de Guaratuba, no litoral do estado, e será composta por trilhas, visitas guiadas aos manguezais da região e passeios de barco. O objetivo da proposta, segundo os autores, é contribuir com a preservação do patrimônio cultural; promover a educação ambiental; desenvolver o ecoturismo na região; e estimular a economia.

Cachoeiras

O segundo projeto de lei relacionado aos turismo (nº 246/2018) é assinado pelo deputado Tercílio Turini (PPS), e estabelece a Rota das Cachoeiras Região Turística de Faxinal, que inclui várias quedas d’água, entre elas as cachoeiras do Chicão I e II, da Pedreira, da Fonte, Véu de Noiva, Três Barras, o Salto de São Pedro e o Cânion do Cruzeiro. Essa proposição será votada em segunda discussão.

Cidadania

Também o projeto de lei nº 370/2018, de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná o “Dia da Sergipe”, será votado nesta sessão em segundo turno. O “Dia da Sergipe” é um tradicional evento de ações culturais, sociais e de cidadania realizado todos os anos no terceiro sábado do mês de setembro, na Rua Sergipe, em Londrina. Já em sua 7ª edição, a iniciativa conta com a participação voluntária de profissionais, empresários, instituições públicas e privadas, Prefeitura e Governo do Estado, SESC e SENAC e compreende medição de pressão arterial e de diabetes, expedição de documentos, corte de cabelo, dentre outras atividades voltadas ao benefício das comunidades mais carentes da cidade e da região.

Tradição

Está ainda na pauta da sessão, em primeira discussão, o projeto de lei nº 449/2018, do deputado Evandro Araújo (PSC). Essa proposição insere no calendário oficial do estado a festa “Folia de Reis”, a ser comemorada anualmente no dia 6 de janeiro, no município de Ribeirão do Pinhal, localizado no Norte Pioneiro. A celebração católica é uma tradição na região e acontece há 80 anos. Ela presta homenagem aos três Reis Magnos: Baltazar, Belchior e Gaspar. A festividade, de origem portuguesa, foi trazida de Minas Gerais por Ambrósio Dutra da Silva e sua esposa, Maria da Conceição, e é mantida até hoje pelos descendentes e amigos da família.

(Com ALEP)