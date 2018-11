PROJETO REINVENTANDO FOZ DEVE GERAR MAIS DE 7.500 EMPREGOS AUMENTAR PIB DO TURISMO

Proposta, que também prevê drenagem e recuperação dos rios, precisará do aval da Câmara de Vereadores

A integração do espaço urbano, com rios, modais sustentáveis, pistas de caminhada e espaços para atividades de turismo, cultura e lazer vem sendo peça fundamental no desenvolvimento das cidades. Nessa perspectiva, o município de Foz do Iguaçu está desenvolvendo o Projeto “Reinventando Foz”.

O Prefeito esteve nesta quarta-feira (28) na Câmara Municipal, em diálogo com vereadores para apresentar a proposta. “Nosso ciclo hoje é o do desenvolvimento sustentável. A mesma Agência Francesa de Desenvolvimento foi a que financiou projetos semelhantes em cidades como Toledo (PR) e Curitiba (PR). Iniciamos as tratativas, veio uma equipe de franceses e nós fizemos uma visita até o Rio Monjolo”, disse.

Segundo o prefeito, o Município tinha um entrave com relação à classificação de risco para obtenção de crédito. “Ano passado tínhamos a classificação C e essa agência só financia projetos em municípios com a classificação A ou B. Por esse motivo, digo que nosso maior trabalho foi recuperar a saúde financeira do município e o título de bom pagador. Agora estamos na classificação A neste quesito”, anunciou.

Informou ainda, que a Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), que é órgão integrante da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, já analisou a saúde financeira do município para o projeto, que já conta com aval do Tesouro Nacional e do Governo Federal.

O projeto precisará da aprovação pela Câmara de Vereadores para ter continuidade e posteriormente também do Senado Federal. Segundo o Secretário Municipal de Planejamento, Elsídio Cavalcante, “a Beira Foz é algo paralelo que está sendo tocado pela Secretaria de Turismo, mas que se interligará com o Reinventa Foz. Essa ligação da Beira Rio com o arroio do Rio Monjolo é uma reivindicação histórica do município”.

Implantação de ciclovias, recuperação dos rios, geração de emprego e fomento do Turismo

Quem apresentou o projeto, as projeções, investimento e manejo, foi Haralan Mucelini, servidor da Itaipu Binacional cedido ao município e atuando na Secretaria de Planejamento. De acordo com o projeto, há previsão de implementação de 28 km de ciclovias e ciclofaixas em Foz do Iguaçu, valorizando modais sustentáveis, como bicicletas.

“É um investimento de cerca de R$ 150 milhões ao longo de cinco anos. A previsão é de geração de 7.525 empregos diretos e indiretos, aumento do tempo de permanência do turista em Foz de três para cinco dias e contribuição para o crescimento do PIB da cidade, passando o PIB do Turismo de 25% para 35%, por exemplo”, explanou Haralan.

Segundo ele, o investimento pela Agência Francesa seria por ser a opção mais barata de financiamento de projetos como esse na América Latina, com taxas de juro mais baixas. “O investimento é fixado em dólares, sendo 33 milhões de dólares e uma contrapartida de 8 milhões e 300 mil dólares do município. Um total de U$$ 41,5 milhões.

Realocação de famílias

Outro ponto previsto é a realocação de famílias que estão em áreas de alagamentos para moradia de qualidade. “O Fozhabita já mapeou 520 famílias que estão em áreas de possível realocação, a maioria na região do Boicy e outras do Arroio Ouro Verde”, afirmou Haralan.

O prefeito lembrou que o projeto executivo de implementação do programa é o que vai definir de fato quantas famílias serão realocadas para áreas próximas de onde já residem, a fim de que não percam os vínculos. “Podem não ser todas essas famílias que serão realocadas, mas 20% da contrapartida do município poderá ser utilizada para habitação e financiamentos junto à Caixa”, explicou o Prefeito.

Diagnóstico do Rio M´Boicy

O prefeito relatou que “ano passado foi feita uma expedição no Rio M´Boicy, pela Uniamérica, Unila e outras Ongs relacionadas à questão ambiental. Nos apresentaram um diagnóstico do rio. Percebemos que precisávamos ter um conjunto de intervenções para que o cidadão e o turista possam reinventar os espaços urbanos. O conceito da água dos rios de nossa cidade também não é bom e vimos que isso necessário de ser mudado, até porque organismos internacionais avaliam a cidade pela qualidade das águas”.

Programa Reinventando Foz

Programa “Reinventando Foz” é um projeto de biodiversidade com a reestruturação urbana sustentável da cidade de Foz do Iguaçu. O projeto tem alguns componentes como restauração de espaços hídricos como os rios M´Boicy, Arroio Monjolo e Arroio Ouro Verde, incluindo a implantação de corredores verdes ecológicos, técnicas de remediação de enchentes, mobilidade sustentável, fortalecimento de atividades sociais e de segurança pública.

O outro componente do Programa é mobilidade sustentável com desenvolvimento urbano e turístico, o que envolve implantação de corredores verdes, plano de desenvolvimento turístico e ferramentas de pesquisa, educação, cultura e infraestrutura urbana e turística. O terceiro componente do projeto é a implementação de parque urbano para requalificação do centro de Foz do Iguaçu, englobando a terceira pista da Avenida JK e a foz do Arroio Monjolo.

