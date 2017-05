Projeto que versa sobre reposição salarial ao funcionalismo foi lido e está nas comissões

O projeto que autoriza a concessão da reposição salarial das perdas inflacionárias acumuladas no período de maio de 2016 a abril de 2017 ao funcionalismo público municipal chegou à Câmara, foi lido nesta quinta-feira, 25 de maio, em sessão extraordinária e encaminhado às comissões permanentes da Casa de Leis para tomada de parecer.

O referido projeto de lei (40/2017) fixa em 3,98% o percentual de reposição e em R$ 1.441,42 como o menor vencimento dos servidores públicos municipais e também dos benefícios previdenciários correspondentes a aposentadoria, auxílio-doença e licença maternidade. O projeto fica no aguardo das comissões para que o parecer volte ao Plenário para leitura.

Na mesma sessão extraordinária foram lidos dois pareceres, em extrapauta, aos projetos de lei n° 35/2017 e 36/2017. O projeto 35/2017 trata de uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 18.938.922,42. O parecer das comissões foi favorável ao projeto e a justificativa do Executivo é a prorrogação do Termo de Cooperação Técnica/Financeira, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Foz do Iguaçu.

Esse último projeto recebeu uma emenda da Comissão de Legislação, Justiça e Redação (C,L,J,R) fazendo adequação à redação de um artigo do projeto. O parecer das comissões ao projeto de lei n° 36/2017 também foi favorável. O projeto autoriza abertura de crédito adicional Especial no valor de R$ 2.375.89721 com a finalidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Fundação Municipal de Saúde para ser utilizada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

De acordo com o Parecer da C,L,J, R, o projeto aponta que os recursos a serem utilizados para aquisição de equipamentos serão duas emendas parlamentares, que se somadas e atualizadas chegam ao valor. A Comissão deu parecer favorável, pela legalidade da matéria.

Da mesma maneira que o projeto anterior, esse último também recebeu uma emenda da Comissão, realizando adequação à redação de um artigo do PL. As emendas foram encaminhadas para ordem do dia da próxima sessão extraordinária, a qual será realizada na segunda-feira, dia 29 de maio, às 9h.